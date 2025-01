Negrita, 'Canzoni Per Anni Spietati': i segreti del loro nuovo album, il tour e il nuovo singolo in rampa di lancio

Negrita, nuovo album: 'Canzoni Per Anni Spietati'

I 30 anni di carriera con concerto-festa sold-out all'Unipol Forum di Milano (lo scorso 27 settembre) sono alle spalle, i Negrita guardano al futuro con un 2025 che sono pronti a lanciare il nuovo disco (in uscita a marzo). Titolo svelato: “Canzoni Per Anni Spietati” (pubblicato da Universal). Un progetto musicale tutto nuovo a sei anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio ("Desert Yacht Club").

Negrita, “Noi Siamo Gli Altri”, il singolo in uscita? Ballata profonda e viscerale

Intanto venerdì 17 gennaio arriva in radio e su tutte le piattaforme il singolo “Noi Siamo Gli Altri”. I Negrita propongono una ballata profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero. Con un testo potente, la band - formatosi all'inizio degli anni novanta in Toscana (a Capolona, in provincia di Arezzo) - danno voce agli emarginati e ai liberi pensatori, riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni. “Noi Siamo Gli Altri” è un punto fermo su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell'autenticità.





Negrita: “Viviamo un’epoca confusa e violenta..."

“Viviamo un’epoca confusa e violenta e le semplificazioni continue non aiutano a capire la realtà delle cose, anzi, spesso le complicano. Dire o sentire continuamente: destra o sinistra, rosso o nero, progressisti o conservatori, etc, non significa più niente, i tempi sono cambiati, i centri di potere sono cambiati, ma è evidente che il detto “divide et impera” continua ancora a funzionare, infatti dividere in tifoserie per comandare meglio è un processo in atto ogni giorno qui in Occidente. Molte parole come democrazia, giustizia o libertà stanno mutando di significato fino addirittura ad annullare o capovolgere il senso originale. Noi Negrita, come molte altre persone, siamo stanchi di questa condizione e vogliamo dirlo, rimarcarlo a gran voce e addirittura cantarlo. Non ci riconosciamo in queste semplificazioni bugiarde. Non siamo allineati e non ci sentiamo rappresentati da nessuno purtroppo, ma almeno abbiamo un pensiero libero. Siamo dei liberi pensatori che fanno ormai fatica a sognare un mondo migliore, anche se non smetteremo mai di provarci. Noi siamo gli altri ” - Negrita.

Negrita, "Non Esistono Innocenti Amico Mio"

Il singolo “Noi Siamo Gli Altri” è stato preceduto dal primo inedito "Non Esistono Innocenti Amico Mio" pubblicato il 27 settembre scorso. Presentato live durante la grande festa per celebrare i 30 anni di carriera, il brano ha subito catturato l’attenzione per il suo testo intenso e la carica emotiva, confermando i Negrita come una delle band più autentiche e critiche del panorama musicale italiano.

NEGRITA CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR

Nuovo album... e poi? I Negrita torneranno sul palco con “Negrita - Canzoni Per Anni Spietati Tour”. In partenza ad aprile, toccherà i principali club italiani. Il pubblico ascolterà per la prima volta live i brani del nuovo disco accanto ai grandi successi che hanno segnato la loro storia (da 'Ho imparato a sognare' a 'In ogni atomo', passando per 'Magnolia', 'Rotolando verso sud', 'Che rumore fa la felicità?', 'Radio Conga' e tanti altri...).





Le date annunciate del tour prodotto e organizzato da MC2Live

08/04/2025 - Roma - Atlantico

09/04/2025 - Napoli - Casa Della Musica

12/04/2025 - Ravenna - GNX Arena

13/04/2025 - Milano - Alcatraz

15/04/2025 - Firenze - Teatro Cartiere Carrara

16/04/2025 - Venaria (To) - Teatro Concordia

18/04/2025 - Brescia - Teatro Clerici

19/04/2025 - Padova - Gran Teatro Geox

24/04/2025 - Rovereto (TN) - Palasport

01/05/2025 - Nonantola (Mo) - Vox Club

02/05/2025 - Nonantola (Mo) - Vox Club - sold out!