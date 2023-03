Nescafé lancia la nuova campagna: on air "C’è molto di più in ogni tazza"

Nescafé lancia la campagna "C'è molto di più in ogni tazza"

Arriva anche in Italia la nuova campagna paneuropea di Nescafé. “C’è molto di più in ogni tazza”, questo il titolo che la nuova piattaforma di comunicazione del brand avrà nel nostro Paese, è una campagna che vuole evidenziare come il brand stia dando grande importanza alla sostenibilità, dal supporto agli agricoltori che coltivano il caffè, al modo in cui questo viene prodotto, confezionato e consumato.

“Questa nuova campagna di Nescafé mette la sostenibilità al centro delle nostre comunicazioni - spiega Paolo Ongari, BEO Coffee Italy and Malta -. Vogliamo accompagnare i consumatori in un percorso che faccia scoprire loro l’impegno che c’è in ogni tazza di Nescafé, partendo dal modo in cui si produce, si confeziona e si consegna un caffè di qualità. “C’è molto di più in ogni tazza” descrive le nostre azioni per avere un effetto positivo sulla vita dei coltivatori di caffè”.

Come scrive Engage, la pianificazione in Italia vedrà il coinvolgimento, a partire dal 13 marzo, di tv connesse, YouTube e social media (Facebook e Instagram). La creatività è di Publicis, mentre il partner media è Dentsu.

Oltre alla campagna, Nescafé ha annunciato anche il lancio del nuovo claim “Make your world” che accumunerà le comunicazioni Nescafé di tutto il mondo per stimolare i consumatori a fare la differenza per sé stessi, per le loro comunità e per il pianeta.