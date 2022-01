Netflix e Lux Vide firmano 6 nuove borse di studio a copertura integrale

Aperte iscrizioni Misp Università Cattolica, da Netflix e Lux Vide 6 borse di studio

Con ben 6 nuove borse di studio a copertura integrale firmate da Netflix e Lux Vide si aprono le iscrizioni all’11a edizione del Master in International Screenwriting and Production – MISP, da oltre 20 anni fucina di talenti nel mercato nazionale e internazionale della Scrittura per il Cinema, la Tv e l’Editoria e della Produzione audiovisiva.

Per l’anno accademico 2022-2023 che inizierà a settembre, grazie a un accordo con il Netflix Scholars Program, Netflix rende disponibili 3 borse di studio a studenti residenti o cittadini di paesi dell'Africa subsahariana che coprono l'intero costo della retta, le spese di viaggio e soggiorno durante il Master. Altre 3 borse di studio rivolte a tutti, a piena copertura dei costi di frequenza, vengono offerte da Lux Vide in memoria di Sara Melodia, ex allieva del MISP e per molti anni responsabile sviluppo di Lux Vide. “Quest’anno siamo felici di agevolare come mai prima l’accesso al Master grazie a tante nuove borse di studio a copertura integrale – afferma l’ideatore e direttore del MISP, prof. Armando Fumagalli, curatore recentemente di un’importante e completa Storia delle serie Tv (Dino Audino Editore). “Le borse di studio messe a disposizione da Netflix, che rientrano nel Fondo Netflix per la creatività inclusiva, permetteranno di aprire le porte della formazione di alto livello e al mondo dell'audiovisivo a voci nuove e diverse, che potrebbero non avervi accesso altrimenti. Le 3 borse di Lux Vide, invece, mi toccano personalmente perché dedicate a una delle nostre ex allieve più brillanti, Sara Melodia, scomparsa troppo presto, nel 2020. Un ideale passaggio di staffetta fra chi ha firmato tanti successi televisivi e cinematografici e i nuovi aspiranti autori”. A queste si aggiungono almeno 3 borse di studio da 5.000 euro ciascuna, assegnate dalla commissione a studenti in difficoltà finanziarie e con un curriculum eccellente. Agevolazioni utili a entrare in un settore che vede sempre più concreti sbocchi professionali, con la massiccia produzione di nuove serie TV e l’espansione degli investimenti delle nuove piattaforme.

DOC – Nelle tue mani, Blanca, Fino all’ultimo battito, Un passo dal cielo, Don Matteo, Gomorra, Medici, Petra, Me contro te, Penny on MARS, Leonardo, Medici – Masters of Florence, Summertime, Che Dio ci aiuti, Distretto di polizia, Elisa di Rivombrosa, Anna Karenina sono solo alcuni dei prodotti audiovisivi di enorme successo che negli ultimi anni hanno visto il coinvolgimento di tanti ex allievi del Master in veste di story editor, sceneggiatori, produttori creativi. Non solo: il Master in International Screenwriting and Production – MISP, a cadenza biennale e inserito nell’offerta dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica di Milano e realizzato in collaborazione con Fondazione Perseus, ha sfornato anche autori di fumetti, scrittori, autori televisivi, produttori creativi, documentaristi che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, anche internazionali.

A conferma del suo prestigio internazionale, dall’edizione 2016/2017 il Master si svolge interamente in inglese, attirando sempre più l’interesse di allievi da tutto il mondo. Anche per l’edizione che partirà a settembre 2022 parteciperanno a formare e ispirare gli allievi del Master alcuni dei principali talenti ed operatori del panorama audiovisivo italiano, provenienti dai più importanti network e dalle migliori case di produzione ed editori, come Rai, Mediaset, Sky Italia, Netflix, Disney, DeAgostini, Lux Vide, Endemol, Cattleya, Taodue, Medusa, Atlantyca, Calon, Eliseo, Colorado, e molti altri.

Tra i docenti e ospiti internazionali del Master in International Screenwriting and Production - MISP, John Truby, uno dei maggiori story consultant di Hollywood, fondatore del John Truby’s Writers Studio, che ha lavorato per Walt Disney Studios, Sony Pictures, Fox Entertainment Group e HBO; Bobette Buster, story consultant di fama mondiale, autrice di bestseller come Do/ Story. How to tell your story so the world listens e autrice del documentario sul sound design, Making Waves: The Art of Cinematic Sound; da Los Angeles l’italiana Gaia Violo, oggi tra le sceneggiatrici di maggior peso a Hollywood, ideatrice per Sony della serie thriller in tre stagioni Absentia, distribuita in tutto il mondo da AXN e Amazon Prime, e, con Adam Glass, della nuova serie thriller In From the Cold, disponibile su Netflix dal 28 gennaio.

il produttore Marco Alessi, sceneggiatore di serie tv come Elisa di Rivombrosa, Le stagioni del cuore, La signora delle camelie, Rino Gaetano, mentre con la sua casa di produzione Dugong ha vinto a Cannes il Premio come miglior documentario per La strada dei Samouni, miglior cortometraggio al Festival di Venezia con In attesa dell’avvento, un David di Donatello al miglior documentario con Tahrir: Liberation Square, l’European Film Award con il corto Gli anni, e in questi giorni presenta due film celebrati nei festival: Atlantide di Yuri Ancarani e The Girl in the Fountain, con Monica Bellucci; Francesco Arlanch, autore di quasi 40 serie e miniserie tv per Rai tra cui Anna Karenina, Sotto copertura, La Strada di casa, head writer di DOC – Nelle tue mani e di Blanca; Gianfranco Cordara, vicepresidente a Los Angeles di Disney Plus; Luisa Cotta Ramosino, da gennaio Director Italian Original Series di Netflix, e precedentemente per quattro anni capo-scrittrice di Distretto di Polizia, poi Creative Producer delle serie Medici, Leonardo e Diavoli, autrice della serie Made in Italy e sceneggiatrice della fiction Blanca; lo scrittore Alessandro D’Avenia, fra i più amati in Italia e tradotto in più di venti Paesi; Erica Negri, executive producer di serie originali Sky (Diavoli, Petra. I delitti del BarLume); Mario Ruggeri, da più di dieci anni capo-scrittore di Don Matteo e di Un passo dal cielo e coautore di Diavoli e sceneggiatore della fiction Rai Blanca; Francesco Balletta, che ha un centinaio di credits sulla serialità televisiva, fra cui la sceneggiatura di Alfredino – Una storia italiana; Andrea Brusa, che ha vinto premi in tutto il mondo e il David di Donatello con i suoi cortometraggi (Viola, Franca, Magic Alps, Il Muro Bianco, Inverno). La prima scadenza per le iscrizioni è prevista per il 2 maggio; successivamente gli ultimi posti saranno attributi il primo settembre, per un numero finale massimo di 42 partecipanti.

