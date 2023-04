Netflix mette gli occhi su Barbara d’Urso: un nuovo reality show

Netflix mette gli occhi su Barbara d’Urso: il reality è l'erede di Temptation Island

Barbara d’Urso alla conduzione di un nuovo reality? Mistero. Per adesso arriva un’indiscrezione alle orecchie di Affaritaliani.it: Netflix avrebbe chiesto alla regina del pomeriggio targato Mediaset di condurre l’edizione italiana del reality Lover Never Lies, erede di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su Netflix. Si tratta di un reality simile a Temptation Island, dove le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti. La d’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per “strapparla” da Cologno Monzese. Cosa accadrà? Potrebbero essere decisive le prossime settimane. Ma Netflix sembra aver deciso: vuole Barbara D’Urso, già regina dei reality di Canale 5 (è sua l’ultima edizione del Grande Fratello nip andata in onda nel 2019), alla conduzione di questo reality.