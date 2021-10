Netflix, sale il prezzo degli abbonamenti: ecco quali, quanto e per chi

Netflix, il costo degli abbonamenti aumenta anche per chi è già iscritto

Netflix aumenta il costo degli abbonamenti (piani Standard e Premium), mentre il base rimane invariato. La logica dell'azienda è che prezzi sono stati aumentati «per riflettere i miglioramenti che apportiamo al proprio catalogo di film e di show e alla qualità del servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore agli abbonati». Vediamo comunque i dettagli sugli aumenti degli abbonamenti di Netflix secondo quanto riferito da Assoutenti.

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia

Aumentano le tariffe per gli abbonamenti alla pay-tv NETFLIX con rincari che raggiungono il +12,5%. Lo segnala Assoutenti, che ricorda la lunga scia di aumenti di prezzi e tariffe che si sta abbattendo sui consumatori italiani. "Dopo le bollette di luce e gas, la benzina alla pompa e i prezzi al dettaglio, un altro rincaro investe le tasche degli italiani, e stavolta a finire nel girone infernale degli aumenti e' il settore del tempo libero e del relax - spiega il presidente Furio Truzzi - La piattaforma NETFLIX a partire da oggi 2 ottobre aumentera' i prezzi in Italia per il piano Standard, che passa da 11,99 a 12,99 euro, con un aumento del +8,3%, e quello Premium da 15,99 a 17,99 euro, con un rincaro del +12,5%".

"Si tratta di incrementi tariffari che NETFLIX applichera' da oggi a tutti i nuovi abbonati, mentre per gli utenti che hanno gia' un abbonamento attivo, la notifica dalla variazione di prezzo arrivera' dal 9 ottobre - prosegue Truzzi - Una brutta notizia per i consumatori, gia' alle prese con fortissimi aumenti dei prezzi al dettaglio, con la stangata sulle bollette luce e gas e col caro-benzina, e che determinera' nuovi esborsi in capo alle famiglie".