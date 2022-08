Netweek entra nel mercato tv e si prende le emittenti locali di Media Group

Netweek-Media Group, si rafforza la posizione di mercato del Gruppo Netweek come primario interlocutore per la PMI italiana

I consigli di amministrazione di Netweek e Media Group hanno approvato il progetto di integrazione editoriale tra le attività del Gruppo Netweek e alcune emittenti televisive locali del Gruppo Sciscione.

In tale prospettiva, si legge in una nota, i rispettivi organi deliberativi hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione in Netweek della società Media Group titolare di 13 licenze televisive in tecnologia DTV.

Si conferma l'impegno di Netweek di proporre - nel contesto della fusione - il raggruppamento delle azioni secondo il rapporto 1:10, efficace contestualmente al perfezionamento della fusione medesima. In forza delle risultanze valutative emerse con la fairness opinion redatta da Deloitte & Touche, all'esito dell'operazione di fusione gli attuali azionisti di Netweek vedranno diluita la propria quota di partecipazione al 32,8%, di cui circa il 22% fara' capo all'attuale socio di riferimento D.Holding; al contempo, i soci di Media Group S.r.l. acquisiranno complessivamente una partecipazione pari al 67,2% del capitale della Societa'.

La fusione, come noto, si inserisce nell'ambito di un piu' ampio progetto di integrazione editoriale tra le attivita' industriali della famiglia Sciscione - da un lato - ed il circuito dei media locali del gruppo Netweek - dall'altro - all'esito del quale Netweek S.p.A. si proporra' al mercato italiano quale operatore leader nella comunicazione locale attraverso un'offerta multicanale che potra' contare sulla forza di un network di oltre 50 periodici di informazione, 45 portali online e 17 LCN in tecnologia digitale terrestre in onda presso 11 regioni italiane.

L'operazione di fusione prevede l'integrazione degli asset delle societa' coinvolte nella fusione al fine di generare significative sinergie editoriali, nonche' consolidare e rafforzare la posizione di mercato del Gruppo Netweek quale primario interlocutore per la PMI italiana al fine di per cogliere al meglio le opportunita' connesse ad un'offerta multicanale da riservare alla customer base della combined entity.