New York Times, Arthur Ochs Sulzberger lascia la presidenza al figlio

Arthur Ochs Sulzberger Jr lascia la presidenza del consiglio di amministrazione del New York Times. Il 31 dicembre 2020 subentrerà al suo posto il figlio A.G. Sulzberger.

Sulzberger (69 anni) è stato editore del Times dal 1992 al 2018, anno in cui ha lasciato il timone al figlio. Ora, Sulzberger padre, assumerà il ruolo di presidente emerito.

"Servire questa istituzione essenziale e lavorare a fianco di tanti giornalisti di talento nel corso degli anni è stato il privilegio della mia vita", ha detto Sulzberger. "So che A. G. non si fermerà nella sua spinta a dare potere ai nostri giornalisti ed espandere la portata delle ambizioni del Times. E con un nuovo e dinamico Ceo e il miglior direttore esecutivo del settore, me ne vado sapendo che il meglio deve ancora venire".