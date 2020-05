News editoria: Grazia France sospende le pubblicazioni fino a fine estate

Grazia France sotto la nuova direzione di Reworld Media oltre 200 redattori sono usciti dall'organico Mondadori, che ha sospeso le pubblicazioni della rivista fino alla fine dell'estate.

A incrinare la stabilità del magazine sarebbe stato il progressivo abbandono degli inserzionisti luxury a seguito della crisi coronavirus, determinando un calo consistente delle inserzioni pubblicitarie. ItaliaOggi informa che il magazine non è esente da altre variazioni di assetto come il cambio di tipo di periodicità in mensile o trimestrale.

Nessuna stampa per Grazia France

Dopo l'ultimo numero uscito doppio in edicola lo scorso aprile, non è stata prevista alcuna stampa per il settimanale della collana francese di Mondadori. Il sito Grazia.fr resta l'unico canale attivo per i fedeli, le quote di abbonamento non ancora utlizzate sono state convertite in credito virtuale.