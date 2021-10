Nobel Chimica, vincono per List e MacMillan: scoperta una nuova catalisi

Nobel Chimica 2021, i vincitori sono per la scoperta di un nuovo tipo di catalisi basata sulle molecole organiche che sarà utile nell'industria farmaceutica

Dopo la lieta notizia dell'assegnazione del premio Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi, che ha sottolineato come il nostro Paese sia poco accogliente nei confronti dei ricercatori, questa mattina sono stati annunciati i vincitori del premio Nobel per la Chimica. Quest'anno l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha scelto il tedesco Benjamin List e il britannico David W.C. MacMillan. Il primo lavora al Max-Planck-Institut mentre il secondo è professore all'Università di Princeton, negli USA. L’anno scorso il premio Nobel per la Chimica fu assegnato alle scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per la scoperta della procedura del "taglia e incolla" del DNA.

I ricercatori, spiega l'Accedemia della Scienza, hanno ottenuto il Nobel per la Chimica per lo "sviluppo di un nuovo preciso strumento per la costruzione molecolare: l’organocatalisi. Questo ha avuto un grande impatto sulla ricerca farmaceutica e ha reso più green la chimica". "Molte aree di ricerca e industrie - continua l'Accademia - dipendono dalla capacità dei chimici di costruire molecole in grado di formare materiali elastici e durevoli, immagazzinare energia in batterie o inibire la progressione delle malattie. Questo lavoro richiede catalizzatori, che sono sostanze che controllano e accelerano le reazioni chimiche, senza entrare a far parte del prodotto finale. Ad esempio, i catalizzatori delle auto trasformano sostanze tossiche nei fumi dello scarico in molecole innocue. I nostri corpi contengono anche migliaia di catalizzatori sotto forma di enzimi, che scavalcano le molecole necessarie alla vita".

List e MacMillan nel 2000 indipendentemente l'uno dall'altro hanno sviluppato un terzo tipo di catalisi chiamata organocatalisi assimetrica che si basa su molecole organiche. La procedura permetterà di sviluppare nuovi farmaci e persino materiali in grado di catturare la luce per i pannelli solari.