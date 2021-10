Nobel Fisica 2021, tra i vincitori l'italiano Giorgio Parisi

Nobel Fisica 2021, tra i vincitori c'è il fisico italiano Giorgio Parisi dell'Università La Sapienza di Roma per i suoi studi sull'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi complessi

In questi giorni a Stoccolma si tiene la cerimonia dei premi Nobel, il più grande riconoscimento per gli addetti ai lavori in campo scientifico istituito da Alfred Nobel nel 1895. Ieri l'Accedemia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Medicina e oggi in mattinana era atteso quello per la Fisica, vinto tra gli altri da personaggi di primo piano come Marie Curie e Albert Einstein. Quest'anno c'è anche un po' di Italia a Stoccolma.

Il Nobel per la Fisica 2021 è stato infatti vinto dalla coppia formata da Syukuro Manabe e Klaus Hasselman, "per il modello fisico del clima terrestre che quantifica la variabilità e affidabilità delle previsioni sul surriscaldamento globale", e da Giorgio Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma, per la "scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni in sistemi fisici su scala atomica fino a quella planetaria". L'anno scorso il premio Nobel per la Fisca era andato a a Roger Penrose, Andrea Ghez e Reinhard Genzel. Oltre al riconoscimento è previsto un premio in denaro di 8 milioni di corone svedesi, pari a poco più di 900mila euro. Erano 62 anni che l'Accedemia Svedese non assegnava il Nobel a un ricercatore attivo in Italia.