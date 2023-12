Nonna 82enne dimostra 40 anni: "Ecco il mio segreto per restare giovane"

Vera DiLeo è diventata popolare su TikTok con il profilo Nanas Still Got It per il suo viso da ragazzina e dispensa consigli di bellezza ai suoi fan

Vera DiLeo ha 82 anni ma è diventata una vera e propria star sui social per l'assenza di segni evidenti dell'età, tanto che in molti avranno pensato che non superi la quarantina. La nonna tramite il suo profilo Nanas Still Got It sta scalando le classifiche di Tik Tok grazie all'aiuto della nipote Hannah Berner, conduttrice del podcast Giggly Squad e protagonista del reality Summer House. Vera, che vende i suoi abiti online, ha reso pubblica la sua età l'anno scorso e a seguito della tante domande degli utenti ha deciso di condividere la sua routine di bellezza. "Alcuni di voi mi hanno chiesto come faccio ad avere 80 anni e a sembrare ancora giovane! Ecco la mia routine per la cura della pelle", scriveva la nonna social.

Vera ha quindi rivelato di utilizzare prodotti come All About Clean di Clinique, lozione schiarente, scrub esfoliante e struccante. Importantissimo poi lavara sempre il viso con acqua fredda. La nonna poi consiglia anche altri prodotti per la cura della pelle di Lancôme e non può fare a meno della crema notte, crema giorno e idratante Eminence Acai.

Non tutti però sono convinti che basti questo per dimostrare 40 anni di meno. "Bei prodotti. Ma racconta anche delle operazioni chirurgiche!", scrive un utente. "Sono i suoi geni, non i prodotti. Ma una routine di cura della pelle è comunque importante", sottolinea un altro iscritto a Tik Tok.