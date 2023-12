Nonna fa pagare la cena di Natale alla famiglia. Ecco la tabella dei prezzi (e dai nipoti più piccoli pretende bonifici)

Pranzo di Natale in famiglia, ma a pagamento. È successo in Gran Bretagna, dove una nonna ha deciso di far pagare alla sua famiglia il pranzo di Natale per coprirne i costi. Caroline Duddrige, una donna di 63 anni, stanca di farsi carico di tutte le spese per la cena della Festa, ha deciso di iniziare a far pagare ai suoi figli affinché possano cenare con lei durante le vacanze.

"Ci sono alcuni che pensano che io sia un po' 'Scrooge' (il personaggio principale del classico racconto 'A Christmas Carol' di Charles Dickens), ma i miei amici pensano che sia una buona idea", dice la donna alla BBC, e ci tiene a precisare che "se non paghi prima, non verrai". La donna ha raccontato di essere stanca dei pochi aiuti ricevuti dai figli e di dover farsi carico di tutte le spese per le cene e i pasti di Natale, ed è per questo che anche per quest'anno, come fa ormai dal 2016, ha chiesto un bonifico a tutti i membri della sua famiglia che vorranno partecipare agli incontri.

Per fare ciò, nonna Caroline ha creato una tabella dei prezzi in base all'età e alle possibilità dei membri della sua famiglia, per una spesa totale dell'equivalente di 200 euro. Ai suoi due figli chiede 30 euro ciascuno e alle tre figlie 10 euro, ai nipoti di età superiore ai cinque anni 5 euro e ai più piccoli tra 2 e 5 euro. Una cifra che dovrà essere versata prima della cena per poter partecipare.