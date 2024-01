Nove sempre più tv generalista, arrivano i "mini tg" in collaborazione con Cnn

Nove, arrivano i "mini tg" in collaborazione con la Cnn

Nove sempre più simile alla tv generalista. La filiale italiana del colosso americano Warner Bros Discovery guidata da Alessandro Araimo ha deciso di puntare sull’informazione.

In sinergia con l'emittente televisiva statunitense all-news Cnn, infatti, il gruppo introdurrà tre edizioni quotidiane di news (al momento spalmate in diverse fasce orarie) in onda sui canali free del gruppo quali Nove, Real time, DMax. Warner Tv, Food Network, Giallo e HGTV. Una sorta di “mini telegiornale”, dunque.

A dirigere la parte informativa in Italia è Adriano Baioni che mantiene il ruolo di responsabile della comunicazione del Gruppo in Italia e in Iberia, come riporta Primaonline.