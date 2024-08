Cambia il digitale terrestre, migliaia di italiani dovranno comprare una nuova tv

Nuovo digitale terrestre, inizia l'era del DVB-T2: cosa cambia e come adeguarsi al nuovo standard

Oggi 28 agosto 2024 inizia la transizione verso il nuovo digitale terrestre con lo standard DVB-T2. L'obiettivo è quello di fornire una migliore qualità video per gli utenti con nuovi programmi in alta definizione e una serie di servizi accessori. Chi ha un televisore acquistato dopo il 22 dicembre 2018 non deve preoccuparsi, l'apparecchio è già compatibile con il nuovo digitale terrestre. Tutti gli altri dovranno cambiare tv o acquistare un decoder.

La prima modifica riguarda i tre canali della Rai, che da oggi trasmetteranno solo in alta definizione con lo standard DVB-T2. Si parla di Rai Storia HD, Rai Radio 2 Visual HD e Rai Scuola HD. Altri canali come Rai 4, Rai Premium e RaiNews 24, ma anche Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD si potranno continuare a vedere in definizione standard. Collegandovi a Rai 3 HD sul canale 503 potrete vedere a rotazione settimanale il TGR di Lazio, Piemonte, Lombardia e Campania. In ogni caso dovrete effettuare la risintonizzazione. Fatta questa operazione avrete anche RaiNews24 HD.

Vi ricordiamo che il Bonus decoder a casa permette agli over 70 con un trattamento pensionistico inferiore ai 20mila euro l'anno di ricevere direttamente a casa un decoder per il nuovo digitale terrestre. Potete richiederlo in Ufficio Postale, chiamando il 800 776 883 o sul sito www.prenotazionedecodertv.it. Si ha tempo fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento scorte.