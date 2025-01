Olivetti. Uomini, progetti e prodotti una mostra senza tempo

Olivetti. Uomini, progetti e prodotti, il curatore della mostra Maurizio Navone intende riprendere la struttura della retrospettiva Design Process Olivetti 1908-1978, riallestendone un estratto dell’esposizione originale all’ADI Design Museum di Milano. L’uomo del progetto olivettiano nella sua operatività quotidiana e il product design, riassunto dei saperi dell’azienda eporediese, definiscono il programma narrativo della mostra, mentre il progetto dell’allestimento progettato da Navone Associati recupera il modulo espositivo disegnato da Hans von Klier nel 1978 (parallelepipedo a base trapezoidale in cartone) per la definizione di un percorso dove uomini, progetti e prodotti ne segnano le milestone evolutive.È un racconto che poggia le sue basi sul solido lavoro delle invenzioni meccaniche di Natale Capellaro, che prosegue con la viva voce di Gastone Garziera uno dei quattro del gruppo di Pier Giorgio Perotto, che narra la storia dello sviluppo del primo personal computer da tavolo P101. Passiamo poi alla Divisumma 18 e al metodo utilizzato per la vendita di una macchina da calcolo che doveva competere con i primi prodotti digitali di Texas Instruments.Insieme ad Albert Leclerc parliamo dello sviluppo della Serie 45, e con Roberto Pieracini individuiamo i racconti sulla Valentine attraverso una serie di fotografie che evidenziano l’uso del prodotto in luoghi e situazioni non certo convenzionali, e concludiamo con la straordinaria storia di George Sowden e delle sue ricerche sulle macchine elettroniche fino al progetto del Sistema L1.L’allestimento ospita la copia anastatica di parte del catalogo della mostra originaria, stampata sulle pareti, mentre attraverso le interviste ai protagonisti racconta i principali prodotti olivettiani dal 1950 al 1978.All’interno della mostra trova un proprio spazio RESTART/MILANO che riattivando una serie di progetti a matrice olivettiana apre un dialogo attivo con il contenitore narrativo della mostra.È dalla capacità di selezionare merci con filtri selettivi inerenti la memoria, la qualità e il rito che Maurizio Navone innesta variazioni funzionali e tipologiche sviluppando una collezione tematica.L’agenda Olivetti progettata da Enzo Mari, illustrata con opere di Diego PerroneIl redesign del posacenere di Giorgio SoaviLa reinterpretazione della lampada della serie Spazio di BBPRUn side board ritagliato intorno al multiuso della serie 45 di Olivetti syntesis.Questi i quattro progetti che mediante slittamenti concettuali diventano la rappresentazione plastica della capacità di attraversamento temporale del segno olivettiano.In questa occasione sarà inoltre presentato il libro prodotto da ADI Design Museum Olivetti. Uomini, progetti e prodotti con testi di Maurizio Navone, Pier Paride Vidari, Enrico Morteo, Mario Piazza, Michele Calzavara, Carlo Antonelli nella copertina del servizio realizzata da Nick Zonna per il servizio pubblicato. Olivetti. Uomini, progetti e prodotti è una mostra realizzata con il contributo di ADI Design Museum e in collaborazione con l’Archivio Storico Olivetti di Ivrea.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna