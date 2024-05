OpenAI e News Corp accordo, ChatGPT avrà accesso al Wall Street Journal e...

OpenAI, accordo con News Corp: ChatGPT accederà a Wall Street Journal e non solo

Accordo siglato tra OpenAI e News Corp, editore proprietario del Wall Street Journal, Sun e decine di altri siti di informazione per consentire a ChatGpt di "addestrarsi" sugli articoli pubblicati online. L'annuncio lo ha fatto la stessa News Corp con un comunicato. OpenAI potrà accedere sia ai contenuti attuali che a quelli archiviati e utilizzare i dati per migliorare i suoi modelli di intelligenza artificiale.

I termini dell'accordo non sono stati rivelati, ma un rapporto del Wall Street Journal stima in 250 milioni di dollari il prezzo pagato da OpenAI all'editore. "La mossa riconosce che esiste un premio per il giornalismo di qualità - ha commentato l'amministratore delegato di News Corp, Robert Thomson in una nota - l'era digitale è stata caratterizzata dal predominio dei distributori, spesso a scapito dei creatori, e molte società di media sono state travolte da una spietata marea tecnologica. Ora tocca a noi sfruttare al meglio questa opportunità". "Questa partnership rappresenta un passo fondamentale per OpenAI", le parole di Sam Altman, Ceo di OpenAI. "L'accesso ai contenuti di alta qualità di News Corp ci permetterà di sviluppare modelli di intelligenza artificiale ancora più sofisticati e affidabili, in grado di fornire informazioni accurate e utili a un pubblico più ampio”.

OpenAI, da Reddit a Financial Times e Associated Press... gli accordi precedenti a quello con News Corp

Prima di News Corp, OpenAI nei mesi passati aveva fatto accordi con Reddit, Financial Times, Associated Press, l'editore tedesco Axel Springer, che possiede Politico e Business Insider negli Stati Uniti e Bild e Die Welt in Germania, e la spagnola Prisa Media, per accedere ai contenuti online con finalità di allenamento degli algoritmi.