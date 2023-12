Oroscopo di oggi 29 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 29 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La paura può innescare un atteggiamento difensivo mentre il tuo sovrano, Marte, si scontra con Nettuno depotenziante. Sarai veloce a rimettere in sesto una persona se colpisce un nervo scoperto. Prima di reagire, chiediti perché ti senti minacciato o insicuro. È perché qualcuno sembra più intelligente o più ambizioso e competitivo di te? Anche tu hai i tuoi punti di forza. Identifica i talenti unici che hai da offrire. Ciò a cui presti attenzione cresce. Lasciare che la rabbia e il risentimento restino incontrollati può causare problemi quando Mercurio, Marte ed Eris si allineano. Meglio combattere per una causa che combattere contro qualcosa. Nella prima situazione sembrerai un guerriero, mentre nella seconda sembrerai un piantagrane.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Puoi far rispettare sottilmente le regole della tua relazione mentre Venere e Plutone si allineano. Probabilmente al tuo interesse amoroso non piacerà quando stabilirai la legge, ma essere rispettato richiede che tu abbia dei limiti. Allo stesso tempo, non tutto può essere un problema. Devi sapere quando piegarti. Venere entra in Sagittario e nella tua zona di intimità. Fino al 23 gennaio avrai voglia di esplorare il tuo lato sensuale. Quando attivi il fascino, è difficile resistere. Sia i partner romantici che i conoscenti platonici vorranno avvicinarsi. A tal fine, potrebbero utilizzare denaro, doni e privilegi speciali per entrare nelle tue grazie. Attento. Potrebbero esserci dei vincoli.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua passione può aumentare il prestigio del tuo posto di lavoro mentre Venere e Plutone si allineano. La perseveranza può fare la giusta impressione. Non si tratta necessariamente di essere il migliore in quello che fai. Si tratta di essere la persona più determinata a dare il massimo. Se stai facendo un colloquio per un nuovo ruolo, un potenziale datore di lavoro potrebbe vederti come un candidato desiderabile. Le relazioni impegnate possono essere più armoniose del solito con Venere in Sagittario e la tua zona di partnership fino al 23 gennaio. È il momento ideale per sposarsi, fidanzarsi o trasformare una storia d'amore casuale in qualcosa di più esclusivo. Se stai cercando un partner, sii proattivo nella tua ricerca. Potresti incontrare qualcuno pronto a fare sul serio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Affrettare un incarico di lavoro può essere una ricetta per il disastro poiché il testardo Marte si scontra con il confuso Nettuno. Nella fretta di portare a termine le cose, potresti perdere la trama. Può essere frustrante rallentare il ritmo, soprattutto se si avvicina una scadenza. Tuttavia, esiste il pericolo reale che le cose possano andare storte se riesci a passare. Gli incidenti possono accadere quando si ha fretta. Conosci i tuoi limiti e affronta con calma un compito fisicamente impegnativo. Mentre Mercurio, Marte ed Eris si allineano, la rabbia può sorgere quando non ti è permesso fare le cose a modo tuo. Allo stesso modo, potresti provare risentimento quando i tuoi sforzi non vengono riconosciuti.