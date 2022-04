Orsini: "Italia resti neutrale se Putin attacca la Nato". Sei d'accordo? VOTA

Cartabianca, Orsini: "Se la Russia attacca un paese membro della Nato, l'Italia dovrebbe rimanere neutrale e uscire dall'Alleanza"

Orsini colpisce ancora. Il professore della Luiss, ieri, martedì 26 aprile, è tornato sotto i riflettori per una nuova e forte presa di posizione. A Cartabianca, su Rai3, Alessandro Orsini ha dichiarato che secondo lui “l'Italia dovrebbe rimanere neutrale se la Russia dovesse colpire un paese della Nato”. Non solo, dovrebbe anche “uscire dall’Alleanza”.

Infatti, tra i passaggi più importanti del l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato) vi è l’articolo 5, che in sintesi recita: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale”.