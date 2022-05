Orsini replica a Myrta Merlino: è scontro sulle competenze del prof

Orsini vs Myrta Merlino, su Facebook si scalda il professore: è scontro sulle competenze sulla guerra

Orsini di nuovo al centro della polemica. Questa volta, però, non per particolari dichiarazioni sull’attuale conflitto internazionale all’interno di qualche talk-show. Il professor Orsini sarebbe infatti finito, nuovamente, al centro della polemica proprio per il motivo per cui il professore partecipa nei talk politici. Ebbene, secondo un articolo pubblicato sulla Stampa che ha dato voce a colleghi molto critici sul docente, l’opinione comune non considererebbe validi i titoli di studio del politologo per discettare come esperto sulla guerra.

Orsini ha replicato con durezza al direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini parlando di "linciaggio mediatico" e dando in parte la responsabilità delle critiche nei suoi confronti alle denunce che ha fatto sul sistema dei concorsi nelle università. Dunque, il professore di Sociologia del terrorismo replica invece a Myrta Merlino rea, a suo dire, di mettere in dubbio la sua formazione.

“Cara Myrta Merlino, mi piace molto la sua trasmissione e amo il suo modo di condurre”, esordisce Alessandro Orsini in un lungo post su Facebook. “Ho notato una certa sua curiosità per i titoli che mi autorizzerebbero a parlare della guerra in Ucraina. Trovo questa mia risposta inutile: chiunque, leggendo i miei libri, non avrebbe dubbi in merito. Ma viviamo in un mondo molto superficiale in cui uno studioso viene giudicato da persone che non hanno letto nemmeno una pagina della sua ampia produzione”.