Palinsesti Sky: dalla fiction su Totti alla serie tv di Muccino e... LE NOVITA'

PALINSESTI SKY: FICTION SU TOTTI, SERIE TV DI GABRIELE MUCCINO. ARRIVA PEKIN EXPRESS

L'esordio nella fiction televisiva di Gabriele Muccino, che firmerà la sua prima serie tv, una saga familiare che è il 'reboot' del suo film di successo 'A casa tutti bene', l'attesissima 'Speravo de morì prima' (il geniale striscione apparso all'Olimpico nel giorno dell'addio alla Roma ha sostituito il titolo provvisorio 'Un Capitano'), la serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto nel ruolo dell'ex capitano della Roma e sul fronte dell'intrattenimento l'approdo su SkyUno di 'Pekin Express', titolo originale del format di Banijay trasmesso negli ultimi anni su Rai2 con titolo di 'Pechino Express'.

Sono alcune delle novità dei palinsesti SKY della prossima stagione, che abbondano di grandi autori, registi di fama internazionale, campioni dello sport, stelle del cinema e che sono stati presentati oggi in una videoconferenza dal management del gruppo con la partecipazione 'da remoto' di diversi dei talent coinvolti e la conduzione di Enrico Papi.

A CASA TUTTI BENE, la prima serie TV firmata da Gabriele Muccino

Una serie Sky Original, reboot dell’omonimo film campione di incassi nel 2018 del regista vincitore del David di Donatello.

A CASA TUTTI BENE – LA SERIE sarà un family drama in otto episodi scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Gabriele Muccino dirigerà i primi due episodi e sarà supervisore artistico del progetto. La serie è attualmente in fase di scrittura e le riprese inizieranno nella primavera del 2021 a Roma.

LA STORIA - La famiglia: talvolta porto sicuro, talvolta principale ostacolo alla felicità individuale. Se è vero che chi ne fa parte spesso condiziona e rovina la propria esistenza nel tentativo di farsi amare e accettare dagli altri, inevitabile è domandarsi: fuggire o restare? Andarsene o resistere? Un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all’improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant’anni uno dei più rinomanti locali della Capitale. Siamo nel cuore del rione Trastevere, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell’attività. Unico assente Paolo, il fratello artista, che nessuno sa dove sia. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti.Gabriele Muccino ha dichiarato: “È sempre emozionante riprendere per mano personaggi che pensavi avresti lasciato andare. Non mi ero mai cimentato in un progetto seriale, e sono felice che questa mia prima volta così importante e significativa avvenga a fianco di Sky, con cui avrò la possibilità di riesplorare il film, di portare in TV il mondo di quei personaggi, a cui non ero pronto a dire addio. Per me i Ristuccia sono esemplari nel raccontare tutte le famiglie del mondo: non credo esista luogo più sicuro e al contempo pericoloso della famiglia, perché in essa e per essa spesso si compie il male, convinti di agire a fin di bene.”

SKY, LA FICTION SU FRANCESCO TOTTI

Sky annuncia “SPERAVO DE MORÌ PRIMA - La serie su Francesco Totti” (titolo provvisorio), diretta da Luca Ribuoli, una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “UN CAPITANO” di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A. Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma.

La serie arriverà su Sky e NOW TV nel 2021.

SPERAVO DE MORÌ PRIMA – La serie su Francesco Totti sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo. Un dramedy che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro - includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera - e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.Protagonista della serie nel ruolo di Totti sarà Pietro Castellitto (Freaks Out, Non ti muovere, La bellezza del somaro, La profezia dell'armadillo).

Nel cast Greta Scarano (Suburra, Squadra antimafia – Palermo oggi, In Treatment, Il nome della Rosa) che sarà Ilary Blasi, sua moglie; Monica Guerritore (Un giorno perfetto, La Bella Gente) che interpreterà la madre di Francesco Totti, Fiorella; Gianmarco Tognazzi (A casa tutti bene, Romanzo Criminale) sarà Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Giorgio Colangeli (L’aria salata, La doppia ora) interpreterà il padre di Totti; Primo Reggiani (Baciami Ancora) nel ruolo di Giancarlo Pantano e Alessandro Bardani (Ti stramo) nel ruolo di Angelo Marrozzini. Gabriel Montesi (Il Primo Re, Favolacce, Romulus) e Marco Rossetti (Il cacciatore) saranno rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini (Boris, Maraviglioso Boccaccio) e Federico Tocci (Suburra – La serie) nei panni, invece, dei genitori da giovani.La serie vedrà la regia di Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) ed è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.Fremantle è il distributore internazionale.

SKY SPORT: SERIE A E CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

Dopo la conclusione di tutti i campionati (Premier League il 26 luglio e Serie A il 2 agosto), su Sky il calcio europeo riprenderà con le fasi finali della stagione 2019/20 di UEFA Europa League e di UEFA Champions League con un nuovo format, per via della sospensione per il Coronavirus.

UEFA EUROPA LEAGUE - Appuntamento il 5 e il 6 agosto con la diretta degli ottavi di finale (InterGetafe il 5/8 alle 21 e Siviglia-Roma il 6/8 alle 18.55). Le Final Eight si svolgeranno dal 10 al 21 agosto, i quarti di finale il 10 e l’11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 e la finale il 21 agosto a Colonia.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Si parte il 7 e 8 agosto con le restanti partite degli ottavi di finale (Juventus-Lione il 7/8 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8/8 alle 21). Poi quarti di finale (Atalanta-PSG il 12/8 alle 21), semifinali e finale si disputeranno con la formula delle final eight a eliminazione diretta in gara unica tra il 12 e il 23 agosto a Lisbona (quarti di finale 12/13/14/15 agosto, semifinali 18/19 agosto e finale 23 agosto).

Qualche giorno di pausa verso fine estate e poi il grande calcio ripartirà su Sky, con la Serie A (7 incontri su 10 ogni turno live sui canali Sky), Premier League e Bundesliga. Sempre in diretta tutti gli incontri della UEFA Champions League al via il 22 settembre con i playoff (con finale il 29 maggio 2021). Sui canali Sky Sport anche la UEFA Europa League, che ripartirà il 22 ottobre (con finale il 26 maggio 2021), oltre alla UEFA Super Cup, che si svolgerà il 24 settembre. Tutto questo in attesa dell’evento calcistico dell’estate 2021, gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio prossimi: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva, e l’immancabile Diretta Gol per le partite in contemporanea.

Sempre su Sky anche gli eventi FIFA, posticipati al 2021: i Campionati Mondiali FIFA U-20 Women’s World Cup Costa Rica/Panama 2020 dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021, i Campionati Mondiali FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020 dal 17 febbraio al 7 marzo 2021 e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. Un vero e proprio concentrato di emozioni, gol, sfide adrenaliniche, tra grandi squadre e giovani promesse. Il tutto approfondito da un’affiatata squadra editoriale di giornalisti e talent, valorizzata nel racconto grazie a studi d’eccellenza e una tecnologia all’avanguardia, in un incontro tra qualità massima, immagini spettacolari e analisi dei contenuti.

SKY SPORT: FORMULA 1, MOTOGP, NBA, TENNIS E... GLI EVENTI

Nella stagione 2020/2021 dei canali Sport di Sky anche tantissimo spazio ai motori con Formula 1, MotoGP e Superbike, alla NBA, al tennis, al golf, al ritorno su Sky della Major League Baseball e alle novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. Completa l’offerta Sport di Sky, la programmazione di Eurosport ai canali 210 e 211, con ciclismo, motori, tennis e molto altro.

MOTORI - Su Sky Sport si sono riaccesi i motori con le gare di Formula 1, MotoGP, Superbike e i principali campionati a due e quattro ruote. Una copertura di altissimo livello in onda per tutto il periodo estivo e autunnale, fino a un totale di 6 mesi a motori accesi, tenendo presente i GP in attesa di conferma e le date in via di definizione. La stagione della Formula 1 è ripartita il 5 luglio in Austria, la MotoGP il 19 luglio a Jerez (entrambe su Sky anche nel 2021), mentre il ritorno della Superbike sarà il 2 agosto sempre a Jerez (dopo il primo Round disputato a marzo in Australia). A questo, si aggiungono i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e Porsche Carrera Cup, oltre a quelli di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) il racconto si arricchisce di importanti novità, caratterizzate da un ulteriore passo in avanti sul fronte tecnologico e un costante filo diretto con le piste di tutto il mondo, per non perdere mai nulla di quello che accade in circuito, con tutti i retroscena. NBA,

TENNIS E GOLF - Fino alla stagione 2022/23 il grande basket professionistico americano NBA continuerà a essere visibile su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2019/20 riprenderà nella notte tra il 30 e 31 luglio, nel campus Walt Disney World Resort a Orlando, con 22 squadre impegnate per la vittoria del trofeo. Sempre su Sky Sport la stagione 2020 del tennis, con i i tornei ATP Masters 1000, le ATP Finals e i tornei trasmessi grazie all’accordo con Supertennis, che ATP ha annunciato riprenderà il 22 agosto con il Western&Southern Open live da Flushing Meadows. Appuntamento poi dal 12 settembre con il Masters di Madrid e dal 20 settembre con gli Internazionali d’Italia di Roma. Senza dimenticare il prestigioso torneo di Wimbledon, che tornerà a giocarsi nel 2021. Su Sky Sport sarà possibile seguire anche i grandi appuntamenti del golf: il Pga Championship dal 3 al 9 agosto, lo Us Open dal 17 al 20 settembre e l’Augusta Masters dal 9 al 15 novembre. Posticipato al 2021 invece il 149th The Open Championship, in programma dall’ 11 al 18 Luglio 2021.

LE NOVITA’ - Torna su Sky Sport il baseball americano della MLB, la Major League Baseball, uno degli sport più amati e seguiti negli Stati Uniti. Sky trasmetterà le stagioni 2020 (al via il prossimo 23 luglio) e 2021 e proporrà almeno due incontri a settimana di Regular Season, sempre con il commento in italiano. Oltre alla Regular Season, anche le partite della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. In arrivo su Sky anche l’America’s Cup di vela e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling. Sul canale 200 sempre acceso Sky Sport 24, la porta di ingresso all’offerta sportiva di Sky, un all news che non si limita alle notizie, ma entra negli eventi, li accompagna, li approfondisce. Come sempre, anche il sito skysport.it racconta tutti gli sport grazie alla copertura unica di Sky con news, live blog, fotogallery, infografiche, curiosità e un’ampia sezione video. Notizie tempestive e contenuti accessibili anche sui canali ufficiali social. Oltre l’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, con gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, e Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. Gli eventi sportivi di Sky della stagione 2020/2021 si possono vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire gli appuntamenti live su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW TV. E on demand, nella sezione Sport, gli approfondimenti sono sempre a portata di telecomando e si può scegliere il momento migliore di visione.

SKY TG24 UNA NUOVA STAGIONE DI INFORMAZIONE, APPROFONDIMENTI, INCHIESTE E REPORTAGE

Su Sky TG24 prenderà il via una nuova stagione ricca di appuntamenti e novità. Unico canale di informazione anche in HD, la testata all news informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. La testata all news diretta da Giuseppe De Bellis ha scelto di puntare sempre più sul racconto della realtà e dei grandi temi del nostro presente, con una maggiore verticalità e sempre più multimedialità, flessibilità e interazione con il pubblico, affrontando tutti quei temi che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Un impegno che ha raccolto il favore del pubblico, con ascolti in crescita, e che ha fatto di Sky TG24 il telegiornale italiano più affidabile secondo la ricerca Digital News Report 2020 di Reuters (Sky TG24 è secondo brand di informazione in cui gli utenti hanno maggior fiducia, preceduto solo dall’agenzia di stampa Ansa). Grazie al sito web e i canali social (3,1 milioni di follower su Twitter, 1,6 milioni su Facebook e 570mila su Instagram), Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico con la partecipazione attiva degli utenti.Nell’anno appena trascorso Sky TG24 si è distinto nel racconto della pandemia dovuta al Covid-19, pensando e realizzando nuovi programmi per la copertura dell’emergenza.

Tra questi il format di “data science” “I numeri della pandemia”, in cui i giornalisti di Sky TG24 interpretano in diretta i dati sul contagio in Italia e nel mondo. Inoltre, a partire dal 3 aprile, Sky TG24 ha realizzato per la prima volta un’edizione del telegiornale interamente realizzata da casa: un’edizione simbolica, fortemente voluta dalla testata per ricordare a tutti che restare nelle proprie abitazioni, in quel momento, fosse la cosa più importante. “Sky TG24- Sky a casa” è stato trasmesso ogni giorno fino alla fine del lockdown italiano: un’edizione classica del tg, con titoli, servizi, collegamenti, ospiti e un approfondimento della pandemia a livello internazionale con i corrispondenti di Sky TG24. Grazie alle risorse tecnologiche messe a disposizione e integrate dall’area tecnica, il team di Sky TG24 è riuscito a dotare il conduttore nella sua abitazione di tutti gli strumenti normalmente presenti solo in redazione. Con queste stesse dotazioni, la testata all news ha reso possibile realizzare da remoto anche il coordinamento di regia.

Durante l’emergenza che ha puntato gli occhi del mondo sull’Italia, Sky TG24 ha svolto anche il ruolo di rilevante fonte interazionale, collaborando a stretto contatto con Sky News, attraverso un’integrazione nei contenuti. I giornalisti d Sky TG24 hanno inoltre realizzato collegamenti per alcune tv che, come Sky TG24, fanno parte del circuito internazionale di syndacation Enex. Tra queste le tv greca, qatariota, israeliana, canadese e rumena.

Nella prossima stagione, Sky TG24 racconterà due appuntamenti fondamentali per l’Italia e il mondo: a settembre sarà la volta delle Elezioni Regionali ed Amministrative e del Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. Il primo voto dopo la pandemia, che vede coinvolte sette Regioni e oltre 1.000 i Comuni, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, Trento e Bolzano e altri 13 capoluoghi di provincia. Un banco di prova importante per gli equilibri politici nazionali. Per questo, nei quindici giorni antecedenti al voto, l’usuale palinsesto di Sky TG24 sarà arricchito dal programma di approfondimento “Tribù”, con i protagonisti della politica e dell’attualità, mentre nell’election day del 21 settembre la testata all news realizzerà una lunga maratona elettorale, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle consultazioni, ospiti e approfondimenti.Il 3 novembre sarà invece la volta delle Elezioni Presidenziali Usa: un appuntamento cruciale per gli equilibri geopolitici mondiali in un Paese che si avvicina al voto provato dalla pandemia di Covid19 e diviso dalle proteste della comunità afroamericana. In questo scenario Joe Biden e Donald Trump si contenderanno la carica di prossimo presidente degli Stati Uniti. Nel mese precedente l’election day americano Sky TG24 proporrà un programma di approfondimento quotidiano, mentre il giorno del voto sarà scandito da una lunga diretta con tutti i risultati.

Confermati anche alcuni degli appuntamenti di successo del canale: a settembre tornerà “Vite – L’arte del possibile”, il ciclo di interviste del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis che racconta i grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo, divenendo noti in tutto il mondo; spazio a musica, cinema e intrattenimento con “Stories”, il ciclo di interviste del vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci dedicato al mondo dello spettacolo. Inoltre, nella nuova stagione, partirà “Idee per l’oggi”, un programma settimanale a cura del direttore De Bellis con grandi esperti internazionali per capire la “nuova normalità”, che prende spunto dal format “Idee per il dopo” che, allo scoppio della pandemia globale, ha visto pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti e imprenditori confrontarsi in una tavola rotonda virtuale per immaginare insieme il mondo dopo il Coronavirus.

Inoltre, nel prossimo anno, sarà realizzato un ciclo di documentari per raccontare l’attualità e il mondo contemporaneo.Tutti giorni, come sempre, ci saranno gli approfondimenti che raccontano e analizzano le notizie più importanti:

«Buongiorno», in onda dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 9:00, sin dal risveglio informa gli spettatori con le più importanti notizie, italiane e internazionali, e una ricca rassegna stampa completamente rinnovata; «Start», l’approfondimento politico di Sky TG24. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.30, interviste a politici, rappresentanti delle istituzioni e i commentatori più autorevoli, per anticipare i temi della giornata politica;

«Sky TG24 Business» l’appuntamento quotidiano in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 12:00, nel quale sono approfonditi i temi della attualità economica e finanziaria, italiana e internazionale; «Timeline», in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 17:00, che affronta i principali temi dell’attualità: non solo politica ma anche i fenomeni sociali e le storie;

«Sky TG24 Economia», in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, per 45 minuti di analisi di tutti gli scenari economici e produttivi; «I numeri della pandemia», in onda tutti i giorni dalle 18.00 alle 19.00, in cui viene fatto il punto sui dati del contagio da Covid-19 in Italia e nel mondo, attraverso grafiche e proiezioni realizzate in tempo reale dalla redazione e le opinioni di esperti del campo medico e scientifico;

«Sky TG24 Mondo», in onda dal lunedì al venerdì dalle 19:15, fornisce uno sguardo attento sui fatti più importanti da tutto il pianeta;

«Skyline», in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 00.30, è l’approfondimento serale in cui sono approfonditi, anche con ospiti, i fatti più rilevanti della giornata. Inoltre gli appuntamenti settimanali con: «Sky TG24 Progress», in onda ogni sabato dalle 10 alle 12, racconta l’attualità attraverso il filtro dell’innovazione; «Agenda», in onda ogni domenica dalle 10 alle 12 anticipa i temi della settimana che sta per cominciare e approfondisce notizie e dibattiti della settimana appena trascorsa; Le rubriche «Drive Club»; in onda ogni martedì alle 14.00, dedicata a motori e mobilità e «Now», in onda il giovedì alle 14.00, con tutte le ultime novità legate al mondo della tecnologia e dell’innovazione.

PALINSESTI SKY, UNA STAGIONE 'BACK TO NEXT'

Una stagione all'insegna dello slogan "Back to Next" ("ritorno al futuro"). "Abbiamo scelto questo claim - ha detto Maximo Ibarra, Ceo di SKY Italia - perché oggi ancora di più dobbiamo essere un'azienda proiettata al futuro. In questo periodo siamo di fronte a moltissime trasformazioni che riguarderanno il modo in cui intendiamo la tecnologia". Tra i progetti originali di serie tv, oltre all'esordio in tv di Muccino e alla serie su Totti, diverse altre novità assolute sono in arrivo nei prossimi mesi: da 'Petra' con un'inedita Paola Cortellesi nei panni di una detective ai giovani protagonisti di 'We are who we are' di Luca Guadagnino, dall'antica Roma dell'epico racconto firmato Matteo Rovere con 'Romulus' a 'Cops - Una banda di poliziotti' con Claudio Bisio e molti altri volti della commedia italiana. Aspettando 'Anna' di Niccolò Ammaniti, 'Domina' con Kasia Smutniak e un grande cast internazionale, i fratelli D'Innocenzo al lavoro sulla loro prima serie tv e l'esordio televisivo del rapper Salmo, produttore creativo e musicale nonché attore di 'Blocco 181'. Una forza produttiva che è anche europea con SKY Studios, attualmente al lavoro su oltre 50 progetti in tutto il Vecchio Continente ("la parte italiana è molto importante", ha detto Ibarra), e a cui si aggiungono i più quotati titoli internazionali Hbo e Showtime in onda su SKY Atlantic. Sul fronte dell'intrattenimento, oltre alla importante new entry di 'Pekin Express' ("un format di successo che entrerà a far parte dell'offerta di SKY", ha sottolineato Ibarra), tornano i format più seguiti: 'X Factor', 'MasterChef', '4 Ristoranti', 'Family Food Fight' e 'Italia's Got Talent'.

SKY CINEMA: ARRIVANO I FILM DI WARNER BROS, CHECCO ZALONE E PINOCCHIO

Novità anche per il cinema che, oltre ai titoli di Universal e di Sony Pictures, potrà contare da gennaio 2021 anche su quelli di Warner Bros e sul meglio del cinema italiano, grazie alle produzioni Vision Distribution, Medusa e Rai Cinema. "Abbiamo l'offerta più importante che esiste in Italia", ha detto soddisfatto Ibarra. Notevoli anche le produzioni in cantiere per SKY Arte che continuerà a valorizzare il patrimonio artistico nazionale e internazionale con grandi produzioni originali che, nella prossima stagione, vedranno protagonisti Raffaello, Botticelli e Pompei. Ampia anche la proposta di SKY Sport, con una programmazione che spazia dal calcio italiano a quello internazionale, con Serie A, Premier League, Bundesliga, Champions League, Europa League, verso Euro 2020 del prossimo giugno. E poi i motori con in primo piano Formula 1 e MotoGP, oltre a tennis, Nba e il ritorno della Mlb. "Gli eventi live ci sono mancati tantissimo", ha sottolineato Ibarra.

Tra i film più attesi ci sarà Checco Zalone con “Tolo Tolo”. Spazio anche alle pellicole di Aldo, Giovanni e Giacomo, Gabriele Muccino, Matteo Garrone, Roberto Benigni, Pierfrancesco Favino, Fausto Brizzi, Christian De Sica, Ficarra e Picone. In arrivo comedy “Cops – Una banda di poliziotti”, con Claudio Bisio e la regia di Luca Miniero. Sky proporrà poi “Favolacce”, film con Elio Germano e diretto dai fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino per la sceneggiatura e vincitori di 5 Nastri d’Argento, tra cui quello per il miglior film. Matteo Garrone porterà poi “Pinocchio” con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco. Dal 23 luglio “Hammamet”, Nastro d’Argento per Pierfrancesco Favino. Senza dimenticare “Downtown Abbey”, “Tutto il mio folle amore” di Salvatores e “Judy” con Renée Zellweger.

SKY ATLANTIC CON NICOLE KIDMAN-HUGH GRANT E UN'INEDITO PERRY MASON

Sky Atlantic proporrà tantissime nuove serie tv. In primis “The Undoing – Le Verità Non Dette” con Nicole Kidman e Hugh Grant (dal best seller “You Should Have Known”) che racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro e sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. Kevin Costner sarà protagonista di “Yellowstone 2” (dal 2 settembre). E poi arriva un inedito Perry Mason con Matthew Rhys (The Americans): la miniserie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey (dall'11 settembre) racconta il celebre avvocato prima che diventi tale, quando ancora veste i panni di investigatore ed è un veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato con un matrimonio distrutto alle spalle. Dal 22 settembre arriva “Un Volto, Due Destini – I Know This Much Is True” con Mark Ruffalo nei panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut. E ancora PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS ambientata nel 1938 a Los Angeles, in un'epoca caratterizzata da tensioni sociali e politiche, Penny Dreadful: City of Angels – ancora prodotta da John Logan come l’acclamatissima Penny Dreadful con Eva Green, di cui City of Angels rappresenta uno spin-off - segue l’indagine su un macabro omicidio condotta dal detective Tiago Vega, interpretato da Daniel Zovatto (Here and Now – Una famiglia americana). In breve tempo, il detective e la sua famiglia si ritroveranno a scontrarsi con potenti e minacciose forze soprannaturali determinate a distruggere le loro vite. Nello straordinario cast anche Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni di Magda, un demone soprannaturale che ha il potere di assumere varie forme.

In partenza già nei prossimi giorni (il 24 luglio) IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA - E se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti non le avesse vinte Roosevelt, bensì Lindbergh, l’aviatore eroe di guerra con simpatie naziste? L’America della Seconda Guerra Mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero: uno dei capitoli più cruciali della storia degli Stati Uniti completamente riscritto nell’attesissimo adattamento televisivo targato HBO del capolavoro omonimo del Premio Pulitzer Philip Roth, firmato da David Simon ed Ed Burns, già dietro il successo di The Wire. La miniserie racconta la nascita di un’America filonazista in cui proliferano antisemitismo e populismo. In sei episodi, la serie segue attraverso il punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea di Newark, New Jersey, l’ascesa politica di Charles Lindbergh, aviatore con idee xenofobe e populiste. Nel cast Winona Ryder (Ragazze Interrotte, Stranger Things), Zoe Kazan (Ruby Sparks, The Deuce) e John Turturro (Il grande Lebowski, The Night Of).

SKY 1

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL / dal 1° settembre -Riparte il viaggio tra gli alberghi italiani con Bruno Barbieri 4 Hotel. Nel programma, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, i 4 hotel in gara in ogni puntata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Gli albergatori in sfida sono guidati da Bruno Barbieri, Chef stellato ma anche esigente e severo esperto di hôtellerie, che sperimenta in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ogni albergatore. Colleghi e avversari allo stesso tempo, i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi, quindi a colazione, dopo il check-out, si giudicano l’un l’altro: per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie - location, camera, servizi, prezzo. Barbieri, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto, dal quale emergerà l’albergatore che si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE / mercoledì 9 settembre su Sky Uno e TV8 - Va in onda su Sky, per la prima volta, “RTL 102.5 Power Hits Estate”, il Festival che da anni decreta il “tormentone dell'estate”. L’evento sarà in diretta il 9 settembre 2020 dall’Arena di Verona, in Radiovisione su RTL 102.5 ed in contemporanea su Sky Uno e Tv8. Mara Maionchi sarà “la garante” dell'evento come “Regina della Musica”. Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari. Tra le “Special Guest” che hanno già confermato la loro partecipazione molti numeri 1 della musica italiana: Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro. Gli artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Si esibiranno: Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Boomdabash & Alessandra Amoroso, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzi, Dotan, Elodie, Fred De Palma feat. Anitta, Diodato, Drd (Dardust) con Ghali, Madame e Marracash, Fedez, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Gue’ Pequeno, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, J-Ax, Irama, Levante, Le Vibrazioni, Mahmood, Marracash, Nek, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Federico Poggipollini, Bob Sinclar, Takagi & Ketra & Elodie, The Kolors, Topic & A7S, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani e Zoe Wess.

X FACTOR / dal 17 settembre - Un nuovo inizio, con una nuova formazione per X Factor: i giudici del talent show di Sky prodotto da Fremantle sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest’anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori. Alla guida di #XF2020 Alessandro Cattelan, anche quest’anno creative producer del talent. Si inizia come sempre con le puntate dedicate alle selezioni, a seguire i Live. AXA Italia sarà per la prima volta Main Partner di X Factor 2020.

ANTONINO CHEF ACADEMY - Seconda stagione per Antonino Chef Academy, il format produzione originale Endemol Shine Italy per Sky in cui Antonino Cannavacciuolo si cala nel ruolo di professore e mentore per giovani e talentuosi cuochi, in gara per conquistare un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello Chef. Per i ragazzi, un vero e proprio percorso formativo durante il quale si sfideranno superando delle prove in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso: l’obiettivo per tutti è quello di dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia, come ha fatto il vincitore dello scorso anno, Davide Marzullo.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI - Nuovi episodi per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che è diventata un vero cult della televisione italiana. Nel corso degli anni, il viaggio di Chef Borghese ha valorizzato il territorio e le cucine tradizionali, creando anche un lessico riconoscibile e ormai entrato nella quotidianità, nonché un’abitudine immancabile, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l’agognato “dieci”. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 vari aspetti del ristorante. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica: il migliore ristorante della puntata si aggiudica un contributo economico da investire nella propria attività.

MASTERCHEF ITALIA - Dopo un’edizione indimenticabile, quella conclusasi lo scorso marzo con la vittoria di Antonio Lorenzon, MasterChef Italia riparte. E lo fa confermando in pieno l’acclamatissima giuria protagonista della scorsa annata, formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna con una nuova Masterclass, le sue sfide e le sue prove appassionanti, sempre alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia.

FAMILY FOOD FIGHT - Torna Family Food Fight, il primo cooking show - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che vede in sfida le famiglie e le loro abitudini culinarie. Dopo la vittoria della famiglia pugliese dei Magistà nella prima edizione, riparte la gara tra nuclei familiari provenienti da diverse zone d’Italia e convinti promotori delle rispettive tradizioni regionali.

SKY, DAGLI APPUNTAMENTI SU SKY TG24 A SKY GO E SKY Q

Sulla scia di quanto avvenuto anche durante i mesi di emergenza sanitaria per garantire un'informazione accurata e tempestiva alle famiglie italiane, il prossimo sarà un anno di grandi appuntamenti anche per l'informazione di SKY Tg24, forte anche delle sinergie con SKY News e l'area news del gruppo Comcast. Non solo notizie, ma anche inchieste, reportage, analisi e interviste. Dopo aver trasmesso durante il lockdown il primo telegiornale interamente realizzato da casa, nella prossima stagione SKY Tg24 si appresta a seguire due appuntamenti importantissimi per l'Italia e il mondo: le Elezioni Regionali e le Presidenziali Usa. Un'offerta che sarà fruibile come, quando e dove si preferisce, on demand o con SKY Go, o per chi sceglie lo streaming con Now Tv. E che grazie alla novità di SKY Wifi, il servizio ultra broadband lanciato da poco in 124 città, e all'esperienza di visione unica offerta da SKY Q, sarà godibile da tutte le famiglie con una qualità sempre maggiore. Novità in campo anche per l'offerta free di SKY, sul digitale terrestre, con i canali Tv8 e Cielo, con tante produzioni originali e show innovativi, come il nuovissimo 'Name that tune - Indovina la canzone' e i programmi d'informazione lanciati da poco, 'Ogni Mattina' e 'Tg8'.

PALINSESTI SKY, 'SPERAVO DE MORI' PRIMA', TOTTI-CASTELLITTO E IL SIPARIETTO DELLA DIETA

Un divertente siparietto tra Francesco Totti e Pietro Castellitto, che proprio in queste settimane ne prende le sembianze sul set della serie 'Speravo de morì prima' (il geniale striscione apparso all'Olimpico nel giorno dell'addio alla Roma ha sostituito il titolo provvisorio 'Un Capitano'), la serie tv Sky, prodotta Wildside, sull'ex capitano della Roma. Nel video pubblicato in occasione della presentazione dei palinsesti Sky per la prossima stagione, i due appaiono insieme in quella che sembra una saletta di montaggio e danno vita ad un dialogo esilarante sulla somiglianza: "A France' devi fa' qualcosa!", chiede Castellitto jr. "Sei tu che me devi assomiglia'! Sei tu che devi fa' qualcosa", risponde Totti. "Io l'ho fatto aho! Ho fatto tutta sta roba. Fai qualcosina pure te!", incalza Castellitto. "E che devo fa'?", lo guarda perplesso il calciatore. "Se guardi 'sta roba che te sembra? È un po' diverso il fisico, so' un po' troppo magro?", chiede il giovane Castellitto indicando un'immagine in cui è nei panni del capitano giallorosso. "Te devi ingrassa'?", prova a suggerire Totti. "No, tu te devi dimagri'! Fai 'na dieta. Ti alzi la mattina, te fai du' noci, uno yogurt...", propone Castellitto suggerendo nel dettaglio il menù ipocalorico a Totti. Il campione all'ennesimo "mezzo mango", lo blocca: "Senti, a guardarla bene 'sta foto semo du' gocce d'acqua. Per me va bene così", dice alzandosi e lasciando la saletta. Nel cast della serie Greta Scarano sarà la moglie di Totti, Ilary Blasi. Monica Guerritore sarà invece mamma Fiorella e Giorgio Colangeli avrà la parte del padre Enzo.

Sky: Ibarra, 5 mln abbonati, 3,1 mln usano Sky GO

"Per i nostri Upfront 2020 abbiamo scelto il claim Back to Next perche' oggi ancora di piu' dobbiamo essere un'azienda proiettata al futuro", ha spiegato l'amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, nel corso della presentazione dei palinsesti 2020/2021. "Sky ha circa 5 milioni di abbonati, 1,5 milioni hanno Sky Q, numero che sta aumentando significativamente; 2,7 milioni di clienti sono collegati a internet (e dunque possono usufruire di contenuti on demand), ed infine abbiamo 3,1 milioni di clienti che usano Sky GO. Cio' dimostra che siamo protagonisti sia nel mondo domestico che in mobilita'. Vogliamo essere sempre di piu' il partner ideale per le famiglie".