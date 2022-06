Paramount+, il servizio streaming debutta a settembre in Italia

Paramount+ da settembre in Italia, pronte per la visione 8 mila ore di streaming

Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global arriverà in Italia il prossimo settembre. L’espansione del servizio SVOD non si ferma all’Italia ma coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove arriverà a dicembre.

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l'offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King", commenta Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa. "Il lancio di Paramount+ in Italia rafforza il nostro posizionamento nel segmento dello streaming, arricchendo e completando il nostro vasto ecosistema che vanta così due piattaforme OTT e i nostri canali lineari, pay e FTA”.

Oltre 8.000 ore saranno disponibili al lancio e molte novità e contenuti esclusivi, con il meglio dell’intrattenimento internazionale e delle produzioni italiane originali: grazie a Paramount+, a partire da settembre gli utenti italiani avranno una porta di accesso privilegiata ad una libreria illimitata di contenuti premium di respiro internazionale pur con una forte connotazione locale; tra nuove grandi produzioni in anteprima e film e serie tv tra i più attesi, Paramount+ arriverà per assecondare davvero tutti i gusti, con contenuti adatti a tutta la famiglia.