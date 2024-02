Paramount presenta 'In Bloom' (anteprima su Pluto TV). Trailer e anticipazioni

Paramount presenta 'In Bloom' (anteprima su Pluto TV)

Paramount ha annunciato che l'antologia di cortometraggi dedicati alla giustizia sociale, IN BLOOM, sarà presentata in anteprima venerdì 1° marzo su Pluto TV.

In Italia, IN BLOOM sarà trasmesso sul canale Pluto TV Film venerdì 1° marzo alle 21.30; su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), venerdì 8 marzo alle 23.55, e sabato 9 marzo alle 20.30. IN BLOOM sarà inoltre disponibile dal 14 marzo su Paramount+.

L'antologia sarà disponibile anche su YouTube e sui social media di MTV Shuga.

Disponibili in prossimità della Giornata Internazionale della Donna - venerdì 8 marzo - i film, unici nel loro genere, attraversano paesi, continenti e culture, approfondendo la complessità delle questioni di genere con personaggi che si trovano sull'orlo di momenti decisivi per la loro vita, per scelta o per via delle circostanze.

IN BLOOM è stato prodotto dalla MTV Staying Alive Foundation, da Paramount Global e dalla Bill & Melinda Gates Foundation. La selezione racconta storie inaspettate e inascoltate che affrontano una serie di questioni cruciali come la povertà mestruale, il matrimonio infantile, la violenza di genere, lo stigma dell'HIV, la pianificazione familiare e l'emancipazione economica delle donne. L'antologia è stata realizzata da cinque registe emergenti provenienti da Nigeria, Kenya, India, Stati Uniti e Brasile, che hanno saputo sostenere in modo creativo le nuove voci e hanno dato vita a conversazioni approfondite per smantellare le ingiustizie sistemiche.

I cinque film sono:

Period – Come molte compagne di classe poco abbienti della sua scuola, Fay non può permettersi i prodotti mestruali, così intraprende una crociata per ottenerli gratuitamente. Scritto e diretto da Nicole Teeny, con Yasmina El-Abd.

Alta – Un'adolescente ribelle che si rifiuta di uscire dal bagno costringe il padre disperato a cercare aiuto per far ragionare la ragazza, ma le cose prendono una piega inaspettata quando viene rivelata la loro vera relazione. Scritto e diretto da Priyanka Banerjee, con Mazel Vyas.

Maré – Una madre vicina all'esaurimento cerca conforto da una situazione di vita tumultuosa. Scritto e diretto da Giuliana Monteiro, con Vanessa Giácomo.

Kifungo – Un'ambiziosa e romantica lotta con l'accettazione di sé dopo aver scoperto di essere sieropositiva. Scritto e diretto da Voline Ogutu, con Brenda Wairimu.

Aféfé – Quando l'anziana e malata suocera si trasferisce inaspettatamente, la vita di un'appassionata estetista prende una piega spaventosa. Scritto e diretto da Dolapo "LowlaDee" Adeleke, con Folu Storms.

Oltre alle 5 registe, IN BLOOM è prodotto da Georgia Arnold, Richard Chang-Warburton e Sara Piot per MTV Staying Alive. Il film è finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation.

L'antologia si basa sull'impegno di Paramount di porre l'equità di genere al centro, un percorso condiviso che l'azienda ha iniziato da tempo e che ha portato a una maggiore rappresentanza di donne in ruoli di primo piano nei suoi contenuti.