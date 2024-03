Password più hackerate in Italia? Attenti alla... Juventus. Le parole da non usare mai

Password più hackerate al mondo? Attenti a non usare queste

Password semplici e facili da ricordare? Attenti perchè ovviamente sono anche le più vulnerabile agli attacchi hacker. La piattaforma di corsi di lingue online Preply ha rivelato quelle più hackerate nel mondo e in Italia. Al primo posto “123456“ apparsa 37.615.252 volte nel corso di violazioni di dati. Eppure resta usatissima, ben 4,5 milioni di volte.

La seconda password più hackerata è simile: “123456789“, violata 16,7 milioni di volte.

Da evitare accuratamente anche le varie “111111” (vista 4,9 milioni di volte in violazioni), “123123” (3,6 milioni) e “666666” (1,5 milioni).

Dando uno sgardo alle password mondiali, non va usata “qwerty” – le prime sei lettere su una tastiera inglese – con le sue 10,6 milioni di violazioni nel pianeta. E così anche la parola “password”, che segue in scia (9,7 milioni).

Password più hackerate in Italia? Attenti alla... Juventus. Le parole da non usare

In Italia? "123456", "123456789" e "qwerty" sono sul podio seguendo la scia mondiale per la felicità degli hacker. Poi segue un tris numerico ("12345678" davanti a "1234567890" e "12345") che precede "andrea" e "admin". Siete tifosi della "juventus"? Non usatela come password perché sta in top-10 e batte anche la parola "francesco"

I consigli anti-hacker sulle password

Consigli per non farsi hackerare la password o almeno rendere la cosa il più complicata possibile a chi tenta il furto? In primis Preply raccomanda di utilizzare un gestore di password, poi cercare parole complesse possibilmente lunghe. Nella top-5 delle raccomandazioni anche quella di non riutilizzare le password per più account, utilizzare l’autenticazione a più fattori e controllare con regolarità che i propri account non siano stati compromessi.