Per il New York Times record di abbonamenti digitali, nel 2020 a quota 2,3 mln

Per il New York Times il 2020 è stato un anno da record per gli abbonamenti al digitale. Il celebre giornale newyorkese lo scorso anno ha raggiunto 2,3 milioni di abbonamenti digitali netti. L'ad Meredith Kopit Levien, riporta PrimaOnline, ha parlato di "anno eccezionale per le sottoscrizioni nette”.

Nello specifico il quotidiano statunitense ha registrato una crescita degli abbonamenti alla sua versione digitale di 627.000 unità nel quarto trimestre, contro le 393.000 nuove sottoscrizioni osservate nei tre mesi precedenti. Di questi, 425.000 lettori hanno scelto l'offerta principale di notizie del giornale e 202.000 i prodotti digitali minori (come le app di cucina e cruciverba). Sebbene il fatturato relativo al quarto trimestre sia rimasto invariato, in parte per i continui cali subiti dalla sua divisione pubblicitaria.

Levien ha sottolineato che i due traguardi raggiunti, ovvero le entrate digitali maggiori delle entrate cartacee e gli introiti dagli abbonamenti digitali diventati il flusso di entrate più importante per il giornale, “segnano la fine del primo decennio della trasformazione del Times in una società basata sul digitale e sugli abbonamenti”.