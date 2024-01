Perrino: "Violenza su bus e ambulanze? Forze dell'ordine sotto organico"

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, 23 gennaio, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A iniziare da un fatto avvenuto nel cuore della notte, su un autobus, quando un passeggero di nazionalità straniera ha iniziato a inveire contro il conducente, minacciandolo e colpendo il vetro divisorio rispetto alla posizione dell’autista. Un episodio che non ha trovato esito in un intervento da parte della Polizia, nello sconcerto dei passeggeri e della “vittima”. “Per strada trovare un poliziotto o un carabiniere è un evento raro ormai – ha commentato il direttore Perrino - Mi si obietterà che gli organici sono insufficienti: può anche essere vero, ma il risultato è che noi (ma ancor più gli infermieri sulle ambulanze, autisti…) subiamo questo. E tutto si svolge senza che l’ente pubblico si accorga, mentre la politica pensa ad altro...”.

GUARDA LA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO DEL DIRETTORE ANGELO MARIA PERRINO

Si è poi passati a parlare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni che durante il consiglio comunale si è reso protagonista di un siparietto – a detta dei più – sessista. “Lui periodicamente dà vita a queste performance. La cosa che più mi colpisce è che la maggior parte dei ternani scelga lui come primo cittadino” ha commentato il direttore Perrino.

GUARDA LA SECONDA PARTE DELL'INTERVENTO DEL DIRETTORE ANGELO MARIA PERRINO

Un altro caso di cronaca di cui si è dibattuto è l'affaire Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata in relazione alla beneficenza poco trasparente compiuta con la vendita di pandori Balocco, uova di cioccolato e bambole Trudi. "Se fosse vero, la Ferragni avrebbe speculato sulla beneficienza - ha dichiarato il direttore di Affaritaliani.it - E se è vero questo, la reazione dei social e dei cittadini che si definiscono 'cattivi' sarebbe una reazione comprensibile e logica".

“Non sono d’accordo nel fare dei social il capro espiatorio. I social siamo noi, e attraverso di essi esprimiamo la nostra opinione; i media sono una 'protesi'. Il problema è Chiara Ferragni, e lo stabilire se ha commesso o no reati".