Piazzapulita, ospiti stasera: Soumahoro messo al muro si difende

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Aboubakar Soumahoro, diventato un vero e proprio caso politico

Oggi 24 novembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Aboubakar Soumahoro di Alleanza Verdi e Sinistra, al centro di un vero e proprio caso politico, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, Elena Bonetti di Italia Viva e la giornalista Carmen Lasorella.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi a partire dalla posizione di Soumahoro e di alcuni suoi familiari (in particolare moglie e suocera) relativamente alle coop.