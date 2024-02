Piazzapulita, ospiti stasera: in studio la figlia di Anna Politkovskaja

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della morte di Alexey Navalny e regionali in Sardegna. Torna l'inchiesta sui beni confiscati alla mafia

Oggi 22 febbraio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja uccisa in Russia; Michele Serra; lo storico dell'arte Tomaso Montanari; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la professoressa di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; i giornalisti Marianna Aprile, Mario Calabresi, Fabio Dragoni, Francesco Specchia e Federico Rampini; il deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana Ismaele La Vardera; Vittoria Baldino (M5S); Giorgio Mulé (FI) e il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, è stato ucciso dal Cremlino? Che influenza ha la propaganda russa in Italia sui partiti di governo? Che conseguenze avrà il voto alle regionali in Sardegna sugli equilibri politici nazionali? Si tornerà anche sull'inchiesta sui beni confiscati alla mafia in Sicilia.