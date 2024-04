Piazzapulita, ospiti stasera: Gaza, ora le vittime sono anche le ONG

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della strage di civili a Gaza e delle mozioni di sfiducia a Salvini e Santanché

Oggi 4 aprile 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata l'ex Premier Romano Prodi; Michele Serra e i giornalisti Mario Calabresi, Carmen Lasorella e David Parenzo. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la strage di civili a Gaza che non risparmia neanche i volontari delle ONG. La mozione di sfiducia a Santanché e Salvini e gli imbarazzi del Governo.