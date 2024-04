Piazzapulita, ospiti stasera: la politica tra questione morale e par condicio

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della strage sul lavoro a Suviana, questione morale nei partiti e par condicio

Oggi 11 aprile 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il filologo e saggista Luciano Canfora; Paolo Mieli; la politologa Nadia Urbinati; lo scrittore Stefano Massini; i giornalisti Stefano Cappellini e Francesco Specchia e il co-conduttore di 100minuti Alberto Nerazzini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l'ennesima strage sul lavoro con l'esplosione della turbina a Suviana. La questione morale nei partiti. Il dibattito su informazione e par condicio.