Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli entra nella guerra in Libano

Piazzapulita, ospiti stasera: questa sera un reportage dal Libano e si parlerà di diritto di cittadinanza e ultime novità sul caso Boccia-Sangiuliano

Oggi 26 settembre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il giornalista Gad Lerner, la reporter Francesca Mannocchi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la giornalista Serena Bortone, il diplomatico Giampiero Massolo; la storica Michela Ponzani, la giornalista Carmen Lasorella e il giornalista Francesco Specchia. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Mai un attacco così devastante sul suolo del Libano: coi suoi reportage Piazzapulita entra dentro la guerra che rischia di sconvolgere per sempre il Medio Oriente, con enormi ripercussioni in Occidente. Si parlerà poi del referendum sul diritto di cittadinanza e sugli ultimi sviluppi del caso Boccia Sangiuliano.