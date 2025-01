Piazzapulita, ospiti stasera: dal caso Almasri allo scontro tra Governo e magistratura, le anticipazioni della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del caso Almasri e dell scontro tra Governo e Magistratura

Oggi 30 gennaio 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; la Presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; i giornalisti Emiliano Fittipaldi e Massimo Giannini; la storica Michela Ponzani; l'ex giudice della Corte Penale Internazionale Cuno Jakob Tarfusser e Giorgio Mulé (FI).

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Il caso Almasri e lo scontro Governo - Magistratura. Nel corso della puntata lo scrittore Stefano Massin tornerà con un nuovo racconto.