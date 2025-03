Piazzapulita, ospiti stasera: stallo in Ucraina, Formigli intervista Orsini e un'ex oligarca russo. Le anticipazioni

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di Ucraina tra i tentativi di raggiungere una tregua e la corso al riarmo in Ue

Oggi 13 marzo 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Presidente del M5S Giuseppe Conte; lo scrittore e giornalista britannico Timothy Garton Ash; lo storico dell'arte e Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il Senatore Pierferdinando Casini (PD); il leader di Azione Carlo Calenda; l'attivista Luca Casarini e i giornalisti Italo Bocchino, Alessandro De Angelis, Tonia Mastrobuoni. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui L'Ucraina e la difficilissima strada della tregua. L'Unione Europea spaccata sul riarmo. Su questi temi ci sarà un'intervista all'ex oligarca e attivista russo Michail Khodorkovsky e una al sociologo Alessandro Orsini.