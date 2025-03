Piazzapulita, ospiti stasera: che fine hanno fatto di CPR italiani in Albania? Tutti i temi della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà anche delle trattative Trump-Putin per la pace in Ucraina e del piano di riarmo europeo

Oggi 20 marzo 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; Michele Serra; il sociologo Alessandro Orsini; i giornalisti Alexander Stille, Tonia Mastrobuoni, Paola Caridi, Federico Rampini e Sebastiano Barisoni; Nicola Fratoianni (AVS) e Claudio Borghi Aquilini (Lega). Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la telefonata Trump-Putin: arriverà una pace giusta o la resa dell'Ucraina? E il riarmo europeo da 800 miliardi quanto è necessario? Nel corso della serata, inoltre, un'inchiesta con immagini esclusive realizzate dentro i CPR italiani in disuso in Albania.