Piazzapulita, ospiti stasera: dagli attacchi della politica alla libertà di stampa alla Striscia di Gaza. Tutti i temi della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera:

Oggi 27 marzo in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; l'ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; il Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; la storica Michela Ponzani e i giornalisti Italo Bocchino ed Emiliano Fittipaldi. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui gli attacchi politici alla libertà di stampa, dall'America all'Italia. Un'inchiesta esclusiva sul ras delle cliniche laziali, editore e politico leghista Angelucci. Reportage dalle piazze infiammate di Istanbul e dalla Striscia di Gaza senza tregua.