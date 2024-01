Piersilvio e le foto con Samira Lui. Mediaset, si scatenano le malelingue

Piersilvio Berlusconi "beccato" con la stupenda Samira Lui. FOTO

Sono bastate un paio di foto per aizzare i “maligni” di Cologno Monzese. Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere delle foto di Piersilvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, accanto a Samira Lui, stupenda soubrette già star del Gf Vip.

Ex “professoressa” de L’Eredità, la modella 25 enne affiancherà Gerry Scotti alla conduzione de La ruota della fortuna, prossimamente in onda (anche se ancora non c’è una data ufficiale).

E, come ci si poteva aspettare, le foto sui social non sono passate inosservate e le malelingue hanno subito pensato che dietro la promozione di Samira Lui ci sia stata proprio la mano di Piersilvio. Ad aver fatto scattare l’allarme è stata principalmente la consueta riservatezza dell’Amministratore delegato del Biscione, stavolta, pare, venuta meno.

Il rampollo del Cavaliere, infatti, raramente si è lasciato immortalare insieme ai personaggi delle sue reti. Ovviamente di belle donne Piersilvio ne vede tante, ad iniziare da tutte quelle che sono presenti nei programmi Mediaset. Chissà come l’avrà presa, dunque, Silvia Toffanin, compagna di Piersilvio da oltre 20 anni…

Chi è Samira Lui, la soubrette che affiancherà Gerry Scotti a La ruota della fortuna

Nata a Udine il 6 marzo 1998 da padre senegalese e madre italiana, da piccola presenta un grande talento per il canto, tanto che all'età di 5 anni entra nel coro di voci bianche del Friuli-Venezia Giulia, passione e attività che porta avanti anche in anni successivi. Al contempo, come scrive Today, Samira studia e si diploma come geometra e fa dei lavori come hostess in fiere e rassegne.

La carriera, da Miss Italia a L’eredità

L’avvenenza di Samira Lui portano la ragazza prima a passerelle e fortunati concorsi di bellezza, poi alla vetrina di Miss Italia 2017. Un’esperienza molto fruttuosa che vede Samira classificarsi al terzo posto, ma soprattutto un’occasione che le permette di farsi conoscere ad un pubblico ampio.

Successivamente approda dunque a L’eredità, il famoso game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Qui Samira veste il ruolo della Professoressa, prima in coppia con Ginevra Pisani, poi con Andrea Cerelli, primo Professore del programma. L'anno scorso, in autunno, la partecipazione a Tale e Quale Show, varietà delle imitazioni di Rai Uno.