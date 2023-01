PlayStation e Xbox: qual è la differenza?

Qual è la console migliore? Il grande dibattito sulle piattaforme per videogiochi va avanti da anni, con persone che discutono animatamente su quale sia la migliore in assoluto: PlayStation o Xbox. Entrambe le opzioni hanno i loro pro e contro, ma alla fine dipende cosa stiamo davvero cercando. Le due console più famose, arrivate alla quinta generazione, nel caso di quella Sony, alla sesta, per quella di Microsoft, sono infatti per certi versi molto simili, ma anche molto diverse. Scopriamo insieme cosa le rende uniche nel loro genere.

Cos'è una PlayStation

La PlayStation (ufficialmente abbreviata in PS) è una console per videogiochi sviluppata e commercializzata da Sony Computer Entertainment. Rilasciata per la prima volta in Giappone il 3 dicembre 1994, come Sony PlayStation, consente agli utenti di giocare ai propri videogiochi con grafica e suoni di alta qualità.

Prima incursione del colosso nipponico nel mercato delle console da gioco, ha avuto un enorme successo. Ad oggi, la PlayStation ha venduto oltre 500 milioni di unità dalla prima alla quinta versione, rendendola una delle console più popolari di tutti i tempi. E uno dei motivi principali del suo successo sono i giochi in esclusiva. Titoli come Metal Gear Solid, Resident Evil e Gran Turismo sono solo alcuni dei più popolari e conosciuti di tutti i tempi e hanno debuttato proprio su questa console.

Xbox: le caratteristiche

Xbox è un marchio di console creato da Microsoft. Rappresenta una serie di dispositivi rilasciati per la prima volta nel novembre 2001. Il marchio racchiude anche applicazioni (giochi), servizi di streaming e un servizio online. Il nome Xbox deriva dal mondo "DirectX", un insieme di API grafiche sviluppate da Microsoft.

La Xbox originale è stata rilasciata il 15 novembre 2001 negli Stati Uniti. È stata la prima incursione dell’azienda di Bill Gates in questo mercato. Quella versione era basata sulla CPU Intel Pentium III, con 400 MHz e 128 MB di RAM. Presentava anche la scheda grafica Nvidia GeForce 3. Ha venduto oltre 24 milioni di unità in tutto il mondo.

La Xbox 360 è stata rilasciata il 22 novembre 2005 negli Stati Uniti. Presentava una serie di miglioramenti rispetto alla versione originale, tra cui una CPU più potente, tre porte USB e controller wireless. Inoltre disponeva anche del servizio online "Xbox LIVE" e anche per questo ha venduto più del doppio delle unità della precedente versione. A queste due console hanno fatto seguito altre sette Xbox diverse nel corso degli anni, di volta in volta più tecnologiche e performanti.

Differenze tra PlayStation e Xbox

Alcune persone preferiscono PlayStation, altre Xbox. Ma quali sono le effettive differenze tra i due sistemi? Sono quattro gli aspetti principali per cui si distinguono: prezzo; giochi; controller; interfaccia.

Il costo è uno degli aspetti principali che le persone considerano quando scelgono una console. Le Xbox sono generalmente più costose delle PS, anche se molto dipende dalla versione che si acquista.

Una delle principali differenze tra PlayStation e Xbox è poi la selezione di giochi disponibili. Xbox ha una più ampia gamma di titoli, ma PlayStation può contare su una varietà di esclusive.

Diversi anche i controller. Quelli per la Play sono più curvi ed ergonomici, mentre i controller della console Microsoft sono più squadrati. Infine, cambia anche l'interfaccia. Quella di casa Sony è più minimalista, mentre l'interfaccia di Xbox è più dettagliata.

Ora che conosciamo le principali differenze, è possibile stabilire quale sia la migliore scelta? In definitiva, dipende da cosa stiamo effettivamente cercando. Prima di propendere per l’una o per l’altra dai quindi un'occhiata ai cataloghi delle loro esclusive e fai valere magari questo aspetto per la tua scelta finale.