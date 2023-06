Porro rimane a Mediaset, la conferma su Twitter. Pronto per lui un nuovo programma

Porro rimane a Mediaset, la conferma su Twitter

Nicola Porro con un post su Twitter leva ogni dubbio sul proprio futuro. Il giornalista, vicedirettore del Giornale e conduttore di "Quarta Repubblica" (in onda su Rete 4) ha scritto un post social in cui esprime tutto il suo affetto verso Mediaset e, in particolare, Piersilvio Berlusconi, il Cavaliere e la dirigenza del Biscione.

Sebbene il suo nome fosse tra quelli più caldeggiati per un approdo a viale Mazzini per la sua vicinanza al Centrodestra, il giornalista stesso ha deciso di mettere bene in chiaro quale sarà il suo futuro. Su Twitter, infatti, Porro scrive: "Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia".

Inoltre, come riporta Dagospia, per trattenere il conduttore, Piersilvio e i vertici di Cologno Monzese avrebbero offerto a Porro un nuovo programma in Access prime time.

Niente Porro, dunque, per la Rai che oggi ha dovuto fare i conti con l'addio di un altro volto della televisione pubblica vicino alla sinistra: Massimo Gramellini, il quale sembrerebbe aver già pronto un ricco contratto con La7 di Urbano Cairo.