Prima serata di Rai Tre, per il post-Berlinguer in pole position Giletti

Per il dopo-Berlinguer spunta Massimo Giletti

Clamoroso: Massimo Giletti al posto di Bianca Berlinguer? Sarebbe questa l'ultima suggestione che emerge. Sembrava fatta per Monica Giandotti, conduttrice di "Agorà", per prendere il posto di Bianca Berlinguer a "Cartabianca" il martedi in prime time su Rai 3. Ma improvvisamente la notizia è diventata meno vera perché il posto della Berlinguer sembra che possa essere preso da Massimo Giletti.

Dai piani alti Rai confermano che il nome del conduttore di "Non è l'arena" è stato fatto. Solo questo, ma basta a scaldare l'ambiente dove ormai Giandotti non è più cosi sicura (si dice che paghi il fatto di avere per marito una figura non esattamente allineata a Meloni e Salvini come il capo del politico di Repubblica Stefano Cappellini). Bisbigli in Viale Mazzini dicono che Giletti potrebbe essere annunciato anche domani. "Se Massimo viene" dicono in Rai "si porta la squadra, visto il suo altissimo senso di responsabilità verso un gruppo di lavoro che ha da sempre".