Primo Sms della storia all'asta, venduto per 107mila euro in Francia

Il primo sms della storia trasmesso da Vodafone fu inviato il 3 dicembre del 1992

Pezzo di storia digitale messo all'asta: il primo sms di sempre, trasmesso dall'operatore Vodafone il 3 dicembre 1992, è venduto sotto forma di 'Non-fungible token' (NFT), accompagnato da un certificato digitale di autenticità, per 107.000 euro, ovvero 132.680 euro al netto dei costi d'asta, durante una vendita organizzata dalla casa Aguttes in Francia.

L'acquirente, di cui non si conosce l'identità precisa, è canadese e lavora nel settore delle nuove tecnologie. Ora è il proprietario esclusivo di una replica digitale unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso questo sms.

Inviato dal programmatore Neil Papworth al collega Richard Jarvis, collaboratore di Vodafone, l'sms è composto da 15 caratteri e dice semplicemente "Buon Natale" ("Joyeux Noël" in francese). L'operatore Vodafone aveva indicato in precedenza che avrebbe devoluto il ricavato della vendita all'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Un NFT è un nuovo tipo di asset digitale, come le criptovalute, che utilizza come garanzia la tecnologia blockchain. Tra i presenti in sala, Luigi Caradonna, imprenditore svizzero di 18 anni che ha fondato una società di videogiochi basata sulla blockchain: si è arreso quando le offerte per l'sms hanno superato i 75.000 euro. "Mi sono detto che sarebbe stato interessante avere questo pezzo di storia"., ha detto il giovane businessman.