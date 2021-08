Programmi tv social, luglio: rivince Che Tempo Che Fa, boom Temptation Island

Nella classifica dei programmi tv più attivi sui social, Che tempo che fa rimane primo anche a luglio, con oltre 6 milioni di interazioni. Praticamente raddoppia le interazioni di giugno pur non essendo più in palinsesto. a riportalo è la classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee.

Alla base di questo forte risultato del programma condotto da Fabio Fazio c'è la scelta di mantenere attiva la comunicazione al di fuori del palinsesto televisivo, pubblicando contenuti sui temi di attualità.

Forte exploit di Temptation Island che guadagna cinque posizioni e balza al secondo posto del podio grazie anche alle puntate finali del programma terminato il 27 luglio 2021.

Sul podio, in terza posizione, si mantiene saldo Varissimo di Silvia Toffanin, seguito da Le Iene e Amici.