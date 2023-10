Propaganda Live, ospiti stasera: in studio due big di Sanremo 2023

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio Colapesce e DiMartino

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Ancora la stretta attualità, la politica con il primo anno del Governo Meloni, la cronaca degli eventi con il conflitto tra Israele e Palestina, reportage, collegamenti.

In collegamento da Ramallah Francesca Mannocchi illustrerà la situazione a Gaza e le ultime sulla grave situazione nella regione. Torna a Propaganda Live Sabina Guzzanti, mentre non mancherà nel corso della puntata un inedito monologo di Andrea Pennacchi. Gradito ritorno in studio anche dei cantautori Colapesce e Dimartino che presenteranno il loro nuovo singolo.

Sempre per la musica super ospite internazionale: si esibirà a Propaganda Live uno dei migliori bassisti del mondo, Marcus Miller. In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.