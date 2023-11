Propaganda Live, ospiti: il risveglio della sinistra e il caso Spin Time

Propaganda Live, ospiti stasera: si parlerà dello sciopero generale di oggi 17 novembre e dell'occupazione di Spin Time con le dichiarazioni di Ken Loach

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Il reportage di questa sera parlerà di una maggiore presa di coscienza della Sinistra, a partire dalla manifestazione del PD di sabato a Roma, per poi seguire la conferenza stampa dei segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri, che hanno parlato dello sciopero generale di venerdì 17, proclamato dalle due Confederazioni e al centro di un’accesa polemica con Salvini. Diego Bianchi ha inoltre seguito la visita e le dichiarazioni di Ken Loach all’occupazione Spin Time, dove vivono circa 450 persone a rischio di sgombero.

Come ogni settimana ci sarà il monologo di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana. Per la musica torna il chitarrista e cantautore nigeriano Bombino. In studio anche Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.