Pubblicità, crescono gli investimenti su internet (+7,7%)

Crescono gli investimenti pubblicitari su internet. Come rivela l’Osservatorio Fcp-Assointernet, rilevati dalla società Reply, a gennaio si registra una crescita del 7,7%.

In termini di singoli device, le analisi evidenziano una crescita particolarmente sostenuta della voce “Smartphone” (+15,3%), rispetto a quella di “Desktop/Tablet” (+2,6%).

Per quanto concerne la fruizione dei contenuti pubblicitari, come riporta Primaonline, l’inizio dell’anno si apre in controtendenza rispetto al 2022, con la modalità “Browsing” che con il + 8,6% si dimostra preferita alla fruizione tramite “App” (-1,5%).

Molto positivi a gennaio 2023 le evidenze legate agli andamenti dei settori merceologici, con una crescita diffusa su diversi comparti. Partenza particolarmente brillante per settori come Abbigliamento, Automobili, Cura Persona, Finanza/Assicurazioni, Farmaceutici/sanitari e Telecomunicazioni.

Galantis: dati incoraggianti

“I dati di questo inizio d’anno sono certamente incoraggianti”, dichiara Giorgio Galantis Presidente Fcp-Assointernet. “Rileviamo con soddisfazione il complessivo trend di crescita del numero di investitori e la sensibile ripresa di alcuni comparti merceologici in difficoltà lo scorso anno.

Tra questi, ha precisato, la crescita del settore Automotive rappresenta certamente una bella notizia che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per i prossimi mesi”.