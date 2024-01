Pubblicità, la radio chiude bene il 2023. Cambio a presidenza di Fcp Assoradio

Fcp Assoradio, Gallerini nuova presidente: lascia Amorese. Bene la raccolta pubblicitaria nel 2023

Monica Gallerini assume la presidenza di FCP Assoradio, sostituendo Fausto Amorese, che passerà a ricoprire un ruolo editoriale nel Gruppo 24 ORE. I dati dell'Osservatorio FCP-Assoradio, basati sugli investimenti pubblicitari rilevati da Reply, indicano una diminuzione del 3,9% a dicembre, ma una crescita complessiva del 6,0% nell'intero 2023.

Il Presidente uscente, Fausto Amorese, commenta che l'analisi del 2023 mostra un consolidamento degli indicatori commerciali, con un aumento significativo degli annunci in secondi (+8%), delle campagne pubblicitarie (+6%) e degli inserzionisti (+5%). Le analisi settoriali confermano la trasversalità del medium radiofonico, con comparti come Automotive, Alimentare, Abitazione, Tempo Libero, Edilizia e Bevande/Alcolici in crescita.

Amorese ringrazia FCP-Assoradio per la collaborazione negli anni e sottolinea il successo di progetti e iniziative. Monica Gallerini, la nuova presidente, ringrazia Fausto Amorese per il suo lavoro e esprime l'onore di rappresentare l'intero comparto radiofonico. Massimo Martellini, presidente FCP, riconosce il contributo costruttivo di Amorese e si mostra fiducioso che Gallerini darà impulso alle attività dell'associazione.