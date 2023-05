Pubblicità sulla radio, brusco calo degli investimenti (-8,8%)

Pubblicità sulla radio, brusco calo degli investimenti (-8%)

Aprile in negativo per gli investimenti pubblicitari sulla radio. Come riporta Primaonline, i dati, rilevati nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assoradio coordinato dalla società Reply, hanno registrato nel mese un calo dell’8,8%, con il progressivo del primo quadrimestre 2023 che si attesta a +3,7%.

“Il mese di aprile è stato significativamente condizionato dal calendario di quest’anno, con due pause lavorative (frutto dei cosiddetti ponti vacanzieri) che hanno ridotto considerevolmente le giornate pubblicitarie utili”, ha rilevato Fausto Amorese, presidente Fcp-Assoradio. “Contiamo che nei prossimi mesi il trend si orienti verso una progressiva normalizzazione, in linea con i riscontri del primo quarter dell’anno”.

“Il primo quadrimestre dell’anno è da ritenersi complessivamente positivo. La crescita del numero di inserzionisti e quella del volume spazi (in secondi) è stata pari al +8%, alla quale si è accompagna il trend favorevole delle campagne pianificate (+7%)”.