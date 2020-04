Pumatrac, l'app Puma per allenarsi da casa con nuovi aggiornamenti

Puma semplifica l'allenamento da casa con l'aggiornamento a Pumatrack, l'app che permette un’esperienza di allenamento personalizzata, con una selezione di workout da parte dei migliori atleti e trainer del mondo. Pumatrac ha oltre 2.400 minuti di workout per diversi livelli di allenamento – concentrandosi su forza e resistenza, mobilità, stretching, boxe, danza, Pilates, HIIT e allenamento a basso impatto.

L'aggiornamento di PUMATRAC permette di lasciare il proprio cellulare e accedere a tutte le funzionalità dell’app da qualsiasi browser web così da seguire in modo più semplice gli allenamenti da qualsiasi schermo. Non solo. Puma ha rifatto la landing screen per permettere una migliore panoramica della libreria: allenamenti, eventi e trainer sono nella stessa pagina.