Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: intervista al ministro Lollobrigida

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà delle proteste degli universitari per il caro affitti. Intervista al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

Oggi 15 maggio 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà la protesta degli studenti universitari in tenda contro il caro affitti e un'intervista al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. E ancora, focus sul green con la nuova proposta dell'Unione europea sugli imballaggi e le polemiche sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla fascia verde della Ztl.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 15 maggio 2023

Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà anche di sicurezza e immigrazione dopo i recenti episodi di violenza sessuale avvenuti a Milano. Parteciperanno al dibattito: Simona Bonafè, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Mario Giordano, Marta Collot e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.