Quarto Grado, anticipazioni stasera 15 marzo 2024

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà dei casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, 18 mesi. La bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni.Intanto in aula è scontro totale tra gli psichiatri: Alessia era lucida quando ha abbandonato sua figlia o ha mentito per evitare l’ergastolo?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco, vicino alla sua casa, il 5 gennaio 2022 a Trieste. Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno indagando per capire se qualcuno fosse interessato al tesoretto della donna. C’è un movente economico dietro la morte di Lily?

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.