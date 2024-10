Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sui casi dei neonati sepolti in giardino e di Pierina Paganelli

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà dei casi dei due neonati sepolti in giardino e di Pierina Paganelli

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con la vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta. Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza, liberarsi dei neonati e se ci siano stati dei complici. Per la giovane si prospetta il carcere?



Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, uccisa e ritrovata cadavere il 3 ottobre 2023. Per la morte della donna, l’unico indagato resta l’amante della nuora, Louis Dassilva. Intanto emergono dubbi anche sull’incidente occorso al figlio della vittima, Giuliano, sempre nel 2023: potrebbe non essere stato investito, come si pensava, da un “semplice” pirata della strada?



A Quarto Grado confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva.