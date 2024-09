Caso Pierina, la legale dei Paganelli: "Possibili colpi di scena". La maglietta da lavoro e la telecamera della farmacia

Omicidio Pierina, la t-shirt da lavoro potrebbe essere la stessa inquadrata dalla "cam" della farmacia. Sarebbe la prova schiacciante

La famiglia di Pierina Paganelli temeva la decisione del Riesame, ma ora può tirare un sospiro di sollievo, il principale indagato per la morte di Pierina resterà in carcere. I giudici si sono espressi a favore della conferma della custodia cautelare del 34enne Louis Dassilva, accusato di aver ucciso la 78enne nello stabile di via del Ciclamino a Rimini. L'avvocata che si occupa della difesa della famiglia della vittima, Monica Lunedei, ha espresso soddisfazione per quanto deciso dal Riesame. "Il pronunciamento non era inatteso – ha detto a Fanpage -. Avevamo avuto un'ampia visione del quadro accusatorio, gli indizi sono gravi e precisi. La complicazione del quadro dell'inchiesta offre anche ampio spazio di collaborazione con la giustizia per l'indagato".

"Non escludiamo - prosegue la legale a Fanpage - che Dassilva decida di collaborare, sicuramente la famiglia se lo augura. Sarebbe auspicabile cercare di apprendere di più da chi acquista consapevolezza della propria posizione. Ora attendiamo anche gli accertamenti irripetibili sui reperti biologici, ma non c'è grande aspettativa su questi esiti, la Procura è convinta che il killer abbia agito con indumenti protettivi appositi per non lasciare traccia come occhiali protettivi e capi per oscurare il volto. C'è però tutta la questione della maglietta da lavoro e degli occhiali ora sequestrati. Abbiamo il particolare della t-shirt da lavoro della quale abbiamo appreso all'udienza di Riesame. Questa maglietta metterebbe in relazione l'indagato all'ignoto ripreso dalla Cam 3 della farmacia. Attendiamo gli sviluppi, ma al momento siamo davanti a un fascicolo quasi inattaccabile".